Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 4 số 9, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, chứa đến 99,99% là vàng nguyên chất và chỉ có 0,01% tạp chất.
Do chứa gần như hoàn toàn vàng nguyên chất nên vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, rất mềm, dễ uốn, dễ trầy xước và khó gắn đá hay đánh bóng tinh xảo như các loại vàng tây.
Trên thị trường, giá vàng 9999 thường biến động theo giá vàng thế giới, tỷ giá và cung cầu trong nước, đồng thời có sự chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của từng doanh nghiệp.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 7/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 7/11/2026, giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 13,8 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Giá nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch ở mức 13,63 - 14,03 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 170.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 7/11/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
13.800.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.630.000
14.030.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.630.000
14.030.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.470.000
13.920.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
13.630.000
14.030.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
13.630.000
14.030.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
13.456.000
13.906.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.189.000
13.809.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.161.000
13.781.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.131.000
12.751.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.450.000
10.440.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.476.000
9.466.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.058.000
9.048.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.501.000
8.491.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.153.000
8.143.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
4.801.000
5.791.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.230.000
5.220.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.645.000
4.635.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 7/11/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
13.800.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.630.000
14.030.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.800.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
13.800.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.450.000
13.950.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.750.000
14.100.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.750.000
14.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.750.000
14.050.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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