Giá vàng 'bốc hơi' 3,5 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

(VTC News) -

11h30 sáng nay (6/11), giá vàng trong nước được giao dịch ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng và giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh cao nhất hôm qua là 144,5 triệu đồng/lượng, được thiết lập vào buổi trưa.

Tương tự, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay và 3 triệu đồng/lượng so với trưa qua.

Trong khi đó, giá vàng thế giới hiện quay đầu đi xuống khi giảm 41 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay, về mức 4.046 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm sau do chịu áp lực bán ra của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá vàng thế giới vẫn đang được hỗ trợ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm.

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới hạ nhiệt cũng góp phần giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó tác động đến kỳ vọng lãi suất trên thị trường quốc tế.

Giá vàng trong nước bốc hơi 3,5 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Theo các chuyên gia, việc đầu tư vào vàng thời điểm này nên hết sức thận trọng. Ông Tô Anh Hùng, CEO REFI, chuyên gia của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) cho biết, vàng vẫn có thể biến động mạnh do các yếu tố địa chính trị và xung đột trên thế giới.

Giá vàng có thể từ 5.000 USD giảm xuống 4.000 USD và hoàn toàn có thể giảm sâu hơn, nhưng cũng có thể phục hồi. Do đó, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào mức sinh lời trong quá khứ mà bỏ qua rủi ro hiện tại.

Đặc biệt, ông Hùng lưu ý vàng đã tăng rất mạnh trong những năm gần đây và không còn ở nền giá thấp. Vì vậy, nếu quyết định bổ sung vàng vào danh mục, nhà đầu tư cũng cần tính đến yếu tố này và cân nhắc tỷ trọng phù hợp với khả năng chịu rủi ro của mình.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), vàng và bạc vẫn giữ vai trò nhất định trong danh mục đầu tư nhưng cần được nhìn nhận đúng bản chất. Những biến động mạnh thời gian qua cho thấy vàng là tài sản phòng thủ chứ không phải công cụ giúp nhà đầu tư luôn chiến thắng.

Dù vậy, vàng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn tài sản trước những bất ổn của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, bạc đang thu hút sự quan tâm lớn hơn nhờ vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, điện tử, pin lưu trữ và công nghệ cao.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng cả vàng và bạc chỉ nên chiếm một phần trong danh mục đầu tư thay vì trở thành chiến lược chủ đạo.