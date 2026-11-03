(VTC News) -

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%; chỉ lẫn một lượng tạp chất rất nhỏ (khoảng 0,01%).

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, sáng bóng tự nhiên, khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh.

Đặc tính này khiến vàng 9999 ít khi được dùng để làm trang sức tinh xảo gắn đá quý mà chủ yếu được đúc thành dạng nhẫn tròn trơn (nhẫn ép vỉ) hoặc vàng miếng.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 3/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay 3/11/2026, giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 13,7 - 14,00 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,28 - 13,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 3/11/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.700.000 14.000.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.700.000 14.002.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.700.000 14.003.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.280.000 13.680.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 13.280.000 13.690.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.080.000 13.580.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 12.745.500 13.445.500 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.221.000 10.201.000 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.270.300 9.250.300 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.319.600 8.299.600 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 6.952.900 7.932.900 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 4.698.400 5.678.400 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.700.000 14.000.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.700.000 14.002.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.280.000 13.680.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.080.000 13.580.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.700.000 14.000.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.500.000 13.900.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 12.900.000 13.100.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.300.000 13.700.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.700.000 14.000.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.400.000 13.800.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.400.000 13.800.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.180.000 13.630.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.450.000 13.850.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.450.000 13.850.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.450.000 13.850.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.250.000 13.750.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.550.000 13.950.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.450.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.350.000 13.850.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.700.000 14.000.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.550.000 14.000.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.550.000 13.850.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.550.000 13.850.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.300.000 13.750.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.