Giá vàng hôm nay 6/11: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đồng USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu đồng loạt giảm, thúc đẩy nhu cầu mua kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm có thời điểm giảm xuống khoảng 4,89%, thấp nhất gần 2 tháng.

Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng giảm về khoảng 4,55%. Đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt. Lợi suất giảm và đồng USD yếu đi tạo lực đỡ cho kim loại qúy.

Tại Anh, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 4%, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng. BoE dự báo lạm phát tại Anh có thể tăng từ 3,5% trong tháng 9 lên khoảng 5% vào giữa năm tới.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Ngân hàng này cho biết sẽ đánh giá dữ liệu kinh tế tại từng cuộc họp và điều chỉnh lãi suất khi cần thiết để đưa lạm phát về mục tiêu 2% trong trung hạn.

Chuyên gia nhận định những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn vẫn còn. Thâm hụt ngân sách Mỹ vượt 6% GDP, còn tỷ lệ nợ công trên GDP đã lên 100%. Áp lực nợ khiến Fed khó tăng lãi suất mạnh tay, ngay cả khi lạm phát còn cao. Điều này có thể tạo động lực để giá vàng tăng trở lại.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 6/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 138- 142 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.086 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo giới phân tích, số liệu tuyển dụng tích cực củng cố khả năng Fed còn dư địa tăng lãi suất. Điều này có thể hỗ trợ đồng USD và tạo sức ép lên vàng. Vì vậy, báo cáo việc làm sắp công bố là phép thử đối với nhịp phục hồi hiện tại. Nếu thị trường lao động tiếp tục mạnh, kỳ vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gia tăng.

Ngoài ra, những thay đổi trong cục diện chính trị Mỹ có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Nếu hoạt động đầu tư chậm lại, tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể suy yếu, qua đó giảm áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tạo thêm động lực cho giá vàng.

Thâm hụt ngân sách và nợ công gia tăng của Mỹ tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của vàng như một tài sản phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn tài chính và tiền tệ.