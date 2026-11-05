Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 4 số 9, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, chứa đến 99,99% là vàng nguyên chất và chỉ có 0,01% tạp chất.
Do chứa gần như hoàn toàn vàng nguyên chất nên vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, rất mềm, dễ uốn, dễ trầy xước và khó gắn đá hay đánh bóng tinh xảo như các loại vàng tây.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 5/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h15 sáng 5/11/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,68 - 14,08 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 130.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 13,48 - 13,98 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 130.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h15 ngày 5/11/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.680.000
14.080.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.680.000
14.080.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.680.000
14.080.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
12.190.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
13.480.000
13.980.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
13.460.000
13.960.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
12.170.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h15 sáng 5/11/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.680.000
14.080.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.680.000
14.080.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.480.000
13.980.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.940.000
14.240.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
13.940.000
14.240.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.940.000
14.240.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.660.000
14.060.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.450.000
13.900.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.780.000
14.240.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.780.000
14.080.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.780.000
14.080.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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