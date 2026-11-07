Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng thế giới giảm mạnh

(VTC News) -

Giá vàng thế giới sáng 7/11 quay đầu giảm 21 USD/ounce, xuống còn 4.065 USD/ounce khi dữ liệu việc làm Mỹ tích cực làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày 6/11 sau khi báo cáo việc làm Mỹ tích cực hơn dự báo. Dữ liệu này củng cố kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao, qua đó gây sức ép lên kim loại quý.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Phillip Streible, Chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, nhận định nếu dữ liệu lạm phát Mỹ công bố vào tuần tới cao hơn dự kiến, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 sẽ gia tăng. Kịch bản này có thể đẩy giá vàng xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng đây có thể là đợt điều chỉnh cuối cùng của vàng. Theo ông, những khó khăn trong hoạt động kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, có thể khiến Fed phải thay đổi lập trường chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng phục hồi.

Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: Reuters).

Ông Streible khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc tìm kiếm cơ hội mua vào khi giá vàng giảm từ tuần tới.

Cùng quan điểm về vai trò của mốc 4.000 USD/ounce, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo vàng vẫn có khả năng giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng này, dù khó tăng mạnh trong ngắn hạn. Theo ông, rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu và có thể tiếp tục tác động đến diễn biến thị trường.

Trong khi đó, ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, cho rằng mốc 4.000 USD/ounce sẽ là ngưỡng quyết định đối với giá vàng trong tuần tới.

Dù kim loại quý đã thể hiện khả năng chống chịu trước dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ, báo cáo lạm phát sắp công bố sẽ là yếu tố quan trọng để xác định đà phục hồi hiện tại có bền vững hay không.

Ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh tại XS.com, cũng cảnh báo áp lực giảm giá đối với vàng đang gia tăng sau báo cáo việc làm khả quan của Mỹ.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng triển vọng tăng giá dài hạn của kim loại quý chưa nhất thiết bị đảo ngược, ngay cả khi dữ liệu kinh tế làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 7/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.065 USD/ounce, giảm 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo lạm phát công bố trong tuần tới và những tín hiệu chính sách từ Fed.

Mốc 4.000 USD/ounce được giới phân tích đánh giá là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vàng giữ được ngưỡng này, thị trường có thể duy trì kỳ vọng phục hồi. Ngược lại, áp lực bán có thể gia tăng nếu giá xuyên thủng vùng hỗ trợ nói trên.

Theo giới phân tích, số liệu tuyển dụng tích cực củng cố khả năng Fed còn dư địa tăng lãi suất. Điều này có thể hỗ trợ đồng USD và tạo sức ép lên vàng. Vì vậy, báo cáo việc làm sắp công bố là phép thử đối với nhịp phục hồi hiện tại. Nếu thị trường lao động tiếp tục mạnh, kỳ vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gia tăng.

Ngoài ra, những thay đổi trong cục diện chính trị Mỹ có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Nếu hoạt động đầu tư chậm lại, tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể suy yếu, qua đó giảm áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tạo thêm động lực cho giá vàng.

Thâm hụt ngân sách và nợ công gia tăng của Mỹ tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của vàng như một tài sản phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn tài chính và tiền tệ.