Đặc điểm của vàng 9999
Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) là loại vàng đạt độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ chứa 0,01% tạp chất.
Vàng 9999 sở hữu sắc vàng ánh kim đậm, bề mặt sáng bóng đặc trưng. Vì có độ nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng khi chịu tác động lực mạnh.
Do đặc tính mềm, vàng 9999 ít khi được dùng để chế tác các loại trang sức thời trang cầu kỳ, gắn đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 4/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 4/11/2026, giá vàng miếng SJC tại Doji được niêm yết ở mức 13,76 - 14,06 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,55 - 13,95 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Ngoài vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.
Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 4/11/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC
|13.760.000
|14.060.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|13.550.000
|13.950.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 9999
|12.900.000
|13.100.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 999
|12.850.000
|13.050.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 9999
|13.300.000
|13.700.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 999
|13.250.000
|13.650.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99
|13.070.000
|13.500.000
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 18k
|9.509.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 14k
|7.260.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 10k
|4.909.000
|-
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Doji
Vàng miếng SJC
13.760.000
14.060.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.550.000
13.950.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
12.900.000
13.100.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.300.000
13.700.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.760.000
14.060.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.760.000
14.062.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.760.000
14.063.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.370.000
13.770.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.170.000
13.670.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
13.760.000
14.060.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.490.000
13.890.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.490.000
13.890.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.270.000
13.720.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.530.000
13.930.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.530.000
13.930.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.530.000
13.930.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.330.000
13.830.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
13.630.000
14.030.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.530.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.430.000
13.930.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.760.000
14.060.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.600.000
14.060.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.600.000
13.900.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.600.000
13.900.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.350.000
13.800.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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