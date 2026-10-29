Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%.
Đặc điểm nổi bật nhất của vàng 9999 là màu vàng ánh kim đậm, sáng bóng tự nhiên. Do độ tinh khiết cao nên vàng 9999 có đặc tính vật lý khá mềm, dễ bị uốn cong, biến dạng hoặc trầy xước khi chịu tác động mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường xuất hiện phổ biến dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn, hiếm khi dùng để chế tác thành các mẫu nữ trang cầu kỳ, đính nhiều đá quý.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 29/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng 29/10/2026, giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 13,97 - 14,27 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 70.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Giá nhẫn trơn 999.9 hôm nay tại PNJ giao dịch ở mức 13,7 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng 9999 tại PNJ tính đến 7h ngày 29/10/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
13.970.000
14.270.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.470.000
13.920.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
13.456.000
13.906.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.189.000
13.809.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.161.000
13.781.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.131.000
12.751.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.450.000
10.440.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.476.000
9.466.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.058.000
9.048.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.501.000
8.491.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.153.000
8.143.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
4.801.000
5.791.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.230.000
5.220.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.645.000
4.635.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 29/10/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.970.000
14.270.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.970.000
14.270.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.550.000
13.950.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
13.970.000
14.270.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.760.000
14.160.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.740.000
14.140.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.740.000
14.140.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.540.000
14.040.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.820.000
14.270.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.820.000
14.120.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.820.000
14.120.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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