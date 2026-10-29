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Xuất bản ngày 29/10/2026 07:28 AM
Xuất bản ngày 29/10/2026 07:28 AM

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 29/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng hôm nay 29/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%.

Đặc điểm nổi bật nhất của vàng 9999 là màu vàng ánh kim đậm, sáng bóng tự nhiên. Do độ tinh khiết cao nên vàng 9999 có đặc tính vật lý khá mềm, dễ bị uốn cong, biến dạng hoặc trầy xước khi chịu tác động mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường xuất hiện phổ biến dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn, hiếm khi dùng để chế tác thành các mẫu nữ trang cầu kỳ, đính nhiều đá quý.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 29/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng 29/10/2026, giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 13,97 - 14,27 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 70.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá nhẫn trơn 999.9 hôm nay tại PNJ giao dịch ở mức 13,7 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng 9999 tại PNJ tính đến 7h ngày 29/10/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.470.000

13.920.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

13.456.000

13.906.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.189.000

13.809.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.161.000

13.781.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.131.000

12.751.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.450.000

10.440.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.476.000

9.466.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.058.000

9.048.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.501.000

8.491.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.153.000

8.143.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

4.801.000

5.791.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.230.000

5.220.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.645.000

4.635.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 29/10/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.970.000

14.270.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.760.000

14.160.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.740.000

14.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.740.000

14.140.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.540.000

14.040.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.820.000

14.270.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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