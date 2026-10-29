Giá vàng hôm nay 29/10: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ những lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Những tín hiệu tích cực từ thị trường nhà ở suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm chưa đủ để hỗ trợ giá vàng.

Trước đó, giới đầu tư đã tập trung theo dõi các tín hiệu về thị trường lao động và diễn biến lạm phát. Nếu thị trường lao động và hoạt động kinh doanh tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong tháng 12 có thể giảm bớt. Khi đó, lợi suất trái phiếu đi xuống và đồng USD suy yếu có thể tạo động lực hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng thế giới sáng nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Ngược lại, nếu áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ gia tăng. Đây tiếp tục là yếu tố gây bất lợi cho kim loại quý, vốn không mang lại lợi suất cố định.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 142,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.055 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Một số chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng giá vàng có thể tích cực. Trong 7 tuần liên tiếp, thị trường ghi nhận mô hình diễn biến tương tự: áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần, sau đó giá phục hồi từ giữa tuần.

Đáng chú ý, dù lực bán mạnh lên trong 3 tuần gần đây, giá vàng vẫn trụ vững trước ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce. Đây được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với triển vọng thị trường trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu trong hai phiên cuối tuần cũng góp phần hỗ trợ giá vàng. Đà phục hồi trước đó của kim loại quý diễn ra cùng thời điểm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh, có thể phản ánh xu hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư sau giai đoạn dòng vốn tập trung vào các doanh nghiệp lớn.