Giá vàng hôm nay 20/10: Quay đầu đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng giảm do tác động từ lạm phát dai dẳng, giá năng lượng leo thang và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng vẫn tăng, trong khi chuyên gia nhận định, những yếu tố nền tảng hỗ trợ kim loại quý chưa mất đi, mở ra triển vọng phục hồi trong thời gian tới.

Theo báo cáo mới nhất của các chuyên gia phân tích kim loại quý của Heraeus, giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9. Phản ứng ban đầu của thị trường khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD tăng, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Giá vàng hôm nay quay đầu đi xuống. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Tuy nhiên, áp lực bán sau đó phần nào dịu lại khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 28/10 giảm xuống. Lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD hạ nhiệt đã hỗ trợ giá vàng phục hồi, lấy lại ngưỡng hỗ trợ 4.100 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.132 USD/ounce, giảm 43 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro dự báo giá vàng có thể tăng. Trong 7 tuần liên tiếp, giá vàng đều diễn biến theo mô hình tương tự. Áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần, sau đó giá phục hồi từ giữa tuần. Dù lực bán mạnh lên trong 3 tuần gần đây, giá vàng vẫn giữ được vị thế trước ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce.

Đồng USD suy yếu trong hai phiên cuối tuần là yếu tố hỗ trợ triển vọng giá vàng. Đợt phục hồi của kim loại quý cũng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ giảm mạnh. Diễn biến này có thể phản ánh hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư sau thời gian dòng vốn tập trung vào các doanh nghiệp lớn.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Nhà đầu tư thường có xu hướng giảm rủi ro chính trị trong giai đoạn này. Yếu tố đó có thể hỗ trợ giá vàng trong những tuần tới, đưa giá lên vùng 4.400-4.500 USD/ounce.