Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 20/10: Đồng loạt giảm sâu

(VTC News) -

Theo cập nhật sáng 20/10, giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục giảm mạnh tại hàng loạt thương hiệu lớn.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch, lúc 8h30, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tuy nhiên, sau đó, giá vàng miếng quay đầu tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Lúc 9h40, giá vàng miếng tại SJC giao dịch ở mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng. Dù tăng so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch nhưng giá vàng miếng SJC vẫn giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Tại thời điểm 9h45, giá vàng miếng được Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Giá vàng miếng đồng loạt giảm tại các thương hiệu sáng 20/10. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại các thương hiệu có sự khác biệt đôi chút.

Mở cửa phiên giao dịch 20/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn tại Tập đoàn DOJI được niêm yết cao hơn đôi chút so với SJC ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với phiên hôm qua.

Lúc 10h sáng 20/10, PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,6 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 900.000 đồng/lượng (bán ra) so với chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu giảm giá nhẫn tròn trơn 700.000 đồng/lượng, còn 138 - 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 20/10

Giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ. Lúc 7h (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,13% xuống 4.136 USD/ounce, theo Kitco. Sau đó, đến 10h sáng 20/10, giá vàng nhích nhẹ lên mức 4.141 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục gặp khó khăn do lạm phát dai dẳng và lãi suất tăng cao khiến các nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản có lợi suất cao hơn. Tuy nhiên, một nhà phân tích kim loại quý cho rằng thị trường đang ổn định với các yếu tố cấu trúc đã hỗ trợ đợt tăng giá lịch sử năm ngoái vẫn còn nguyên vẹn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Matthew Piggott, Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus, cho biết mặc dù các nhà đầu tư ngày càng thận trọng, nhưng hoạt động mua vào của các tổ chức và ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục hỗ trợ giá vàng trên 4.000 USD/ounce.

Những nhận định của ông được đưa ra trong bối cảnh Metals Focus dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 5.330 USD/ounce vào năm 2027, tăng 16% so với mức trung bình dự kiến ​​là 4.600 USD/ounce của năm nay. Công ty nghiên cứu của Anh này kỳ vọng giá vàng trung bình sẽ đạt 5.600 USD/ounce vào quý IV năm sau, và có khả năng lên tới gần 6.000 USD/ounce.

Piggott giải thích rằng, việc vàng không thể duy trì đà tăng giá kể từ đợt điều chỉnh hồi đầu năm nay phản ánh sự cạnh tranh về vốn đầu tư hơn là sự suy giảm cơ bản trong triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào các cơ hội trong lĩnh vực cổ phiếu, tiền điện tử, năng lượng và các mặt hàng khác, trong khi lợi suất trái phiếu cao đã làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời. Dù vậy, Piggott cho rằng các nhà đầu tư sẽ quay trở lại thị trường vàng khi giá giảm xuống khoảng 4.000 USD một ounce.