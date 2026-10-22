Giá vàng hôm nay 22/10: Hồi phục nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng hồi phục do những lo ngại mới về nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz và kỳ vọng dai dẳng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa đã gây áp lực lên kim loại quý.

Fed vẫn im lặng trước cuộc họp, khiến các thông tin kinh tế sắp tới và diễn biến thị trường năng lượng trở thành động lực chính định hình kỳ vọng về lãi suất.

Số liệu việc làm và hoạt động kinh doanh yếu hơn có thể củng cố lo ngại về tăng trưởng chậm lại và làm giảm kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12, hỗ trợ giá vàng thông qua lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và đồng USD yếu hơn.

Giá vàng hôm nay phục hồi nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn là nguồn gây biến động đáng kể trên thị trường năng lượng và kim loại quý toàn cầu. Sự bất ổn kéo dài xung quanh an ninh vùng Vịnh hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu thô tăng cao cũng củng cố kỳ vọng lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.133 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Thị trường đang giằng co giữa tăng trưởng kinh tế suy yếu và lạm phát dai dẳng. CPI tháng 9 của Mỹ tăng 3,7% so với cùng kỳ, trong khi giá sản xuất tăng 6,3%. Thị trường dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10 với xác suất 82,8%, nhưng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 93,6%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,1%, trong khi đồng USD giảm nhẹ.

Reuters dẫn nhận định của ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, cho biết, thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, nhưng nhiều khả năng vào tháng 12 thay vì tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME, nhà đầu tư đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 88%.

Các chuyên gia phân tích tại UBS nhận định, vàng đang trong giai đoạn tích lũy. Lực mua thường xuất hiện khi giá giảm xuống dưới 4.100 USD/ounce, giúp thị trường hình thành vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, khả năng tăng giá vẫn bị hạn chế khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố được thị trường quan tâm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu ít biến động khi giới đầu tư cân nhắc triển vọng đàm phán Nga-Ukraine, lượng dầu tồn kho của Mỹ giảm và việc đối thoại giữa Mỹ với Iran chưa đạt tiến triển.