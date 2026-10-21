Giá vàng hôm nay 21/10: Chưa ngừng giảm

(VTC News) -

Giá vàng giảm do những căng thẳng xoay quanh vấn đề eo biển Hormuz. Hoạt động trên thị trường nhà ở suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm không đủ khả năng lấn át những lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Fed hiện vẫn giữ im lặng trước cuộc họp chính sách sắp tới vào cuối tháng 10. Trước thềm quyết định chính sách của Fed vào tuần tới, giới giao dịch sẽ đặc biệt nhạy cảm với những dấu hiệu cho thấy tình hình việc làm đang xấu đi và những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát.

Giá vàng tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Các số liệu cho thấy thị trường lao động và hoạt động kinh doanh suy yếu có thể làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12, qua đó hỗ trợ giá vàng thông qua việc kéo lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn và khiến đồng USD suy yếu.

Ngược lại, nếu áp lực giá cả vẫn dai dẳng, những yếu tố bất lợi từ chính sách tiền tệ hiện hành đối với vàng sẽ càng được củng cố.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 137,7 - 141,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.117 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tăng. Trong 7 tuần liên tiếp, giá vàng đều diễn biến theo mô hình tương tự. Áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần, sau đó giá phục hồi từ giữa tuần. Dù lực bán mạnh lên trong 3 tuần gần đây, giá vàng vẫn giữ được vị thế trước ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce.

Việc USD suy yếu trong hai phiên cuối tuần là yếu tố hỗ trợ triển vọng giá vàng. Đợt phục hồi của kim loại quý cũng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ giảm mạnh. Diễn biến này có thể phản ánh hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư sau thời gian dòng vốn tập trung vào các doanh nghiệp lớn.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Nhà đầu tư thường có xu hướng giảm rủi ro chính trị trong giai đoạn này. Yếu tố đó có thể hỗ trợ giá vàng trong những tuần tới, đưa giá lên vùng 4.400 - 4.500 USD/ounce.