Phiên bản Vinhomes Riverside tại Hải Phòng ra chính sách 5 năm không lo lãi suất

Tại Hải Phòng, Vinhomes Royal Island không chỉ hiện thực hóa mô hình này, mà còn được xem là phiên bản nâng cấp của Vinhomes Riverside (Hà Nội). Hiện tại, sức hút của đô thị đảo đã nhân đôi nhờ chính sách “5 năm không lo lãi suất”, tạo điều kiện để người mua sớm an cư và chủ động tài chính.

Muôn nhịp sống, triệu trải nghiệm trên Thành phố đảo Hoàng gia

Có một sự chuyển dịch âm thầm nhưng sâu sắc đang diễn ra trong cách con người định nghĩa về cuộc sống lý tưởng. Trước đây, “đi làm”, “đi chơi”, “đi nghỉ dưỡng” là những trạng thái tách biệt, đòi hỏi di chuyển và sắp xếp thời gian. Nhưng ngày nay, xu hướng sống mới lại hướng đến sự liền mạch, khi mọi nhu cầu được đáp ứng ngay trong chính không gian sống.

Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), khái niệm ấy không còn dừng lại ở một tầm nhìn, mà đã trở thành trải nghiệm sống mỗi ngày. Cư dân thành phố đảo không còn nói “đi đâu đó để tận hưởng”, bởi bản thân nơi họ ở đã đồng thời là điểm đến hàng đầu.

Anh Hoàng Đăng, người từng quen với nhịp sống dịch chuyển liên tục giữa công việc và những chuyến nghỉ ngắn, đã nhận ra sự thay đổi rõ rệt kể từ khi chuyển về Vinhomes Royal Island. Những kế hoạch “đưa nhau đi trốn” cuối tuần dần thưa đi, nhường chỗ cho những khoảng thời gian thư giãn ngay tại nơi anh sống.

Buổi sáng mỗi ngày có thể là vài vòng golf tại Vinpearl Golf Hải Phòng, hoặc đơn giản là những bước chân thong thả trên bãi cát ngay sau nhà. Buổi trưa là những cuộc gặp gỡ, giao kết với đối tác ngay tại Hải Phòng hoặc Hà Nội - cách Vũ Yên chỉ khoảng 1 giờ di chuyển.

Khi ngày dần trôi về chiều, lựa chọn gần như không có giới hạn: Dạo bộ qua chuỗi công viên liên hoàn, khám phá tổ hợp vui chơi, giải trí, vườn thú VinWonders Vũ Yên hay cưỡi ngựa tại Vinpearl Horse Academy - trải nghiệm vốn gắn với giới quý tộc châu Âu nay trở thành một đặc quyền của cư dân thành phố đảo.

Trải nghiệm cưỡi ngựa từ lâu đã trở thành một phần của đời sống thường nhật tại Vinhomes Royal Island.

Ở một chiều cảm xúc khác, Royal Marina mang đến những buổi chiều thong dong trên du thuyền, những bữa tiệc riêng tư giữa khung cảnh sông nước khoáng đạt, hay các hành trình ngắn tới vịnh di sản Hạ Long, Cát Bà.

Khi cần sự sôi động, cư dân cũng không phải rời nhà bởi Vincom Mega Mall Vũ Yên mở ra một hành trình mua sắm, ẩm thực, giải trí liền mạch.

“Điều khác biệt không chỉ nằm ở sự tiện lợi, mà ở việc mọi trải nghiệm từng gắn với những chuyến đi xa giờ đã trở thành một phần của đời sống thường ngày”, anh Đăng chia sẻ.

Cùng với việc phòng khám quốc tế Vinmec đã đi vào vận hành, và hệ thống trường liên cấp Vinschool chuẩn bị hoạt động, mô hình đô thị đảo “all-in-one” tại Vinhomes Royal Island đang dần hoàn thiện một vòng tròn sống khép kín nhưng giàu trải nghiệm.

Mô hình này còn được xem như phiên bản nâng cấp của chuẩn sống Vinhomes Riverside tại thành phố Cảng. Những giá trị đã được kiểm chứng tại “chốn đi về” của giới nhà giàu Hà Nội nay tiếp tục được phát triển toàn diện hơn trên đảo Vũ Yên.

Công viên nước tại VinWonders đem đến một hành trình trải nghiệm mùa hè rực rỡ cho cư dân và du khách mọi lứa tuổi.

An tâm xây tổ ấm với “lá chắn tài chính” ưu việt

Bên cạnh hệ tiện ích đồng bộ và môi trường sống chất lượng, các chính sách tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư đang trở thành lực đẩy quan trọng cho làn sóng chuyển cư về Vinhomes Royal Island.

Hiện nay, Vinhomes đang triển khai chương trình “5 năm không lo lãi suất”, khách hàng nếu vay 18 tháng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 3,3%/năm; 5,3%/năm nếu vay 24 tháng và 7,8%/năm nếu vay 36 tháng. Sau đó, 24 tháng tiếp theo lãi suất tối đa chỉ 9%/năm. Nếu thị trường cao hơn, mức chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả.

Mức lãi suất thấp hơn thị trường trong 18-36 tháng đầu giúp giảm đáng kể chi phí vốn ở giai đoạn nhạy cảm nhất, qua đó “giãn” áp lực tài chính ban đầu và tạo điều kiện để người mua tiếp cận tài sản sớm hơn.

Trong khi đó, cơ chế áp trần 9%/năm cho 24 tháng tiếp theo đóng vai trò như một lớp đệm an toàn. Khi lãi suất thị trường biến động, người mua vẫn có thể chủ động kiểm soát dòng tiền, hạn chế rủi ro và tránh các cú sốc tài chính bất ngờ.

Nếu không sử dụng đòn bẩy tài chính, khách hàng sẽ được ưu đãi 7,5% khi thanh toán sớm trong vòng 15 ngày.

Đối với quỹ căn hoàn, khách hàng được ưu đãi tới 19% giá bán và gói quà tặng nội thất tương đương 7,5% giá trị căn đối với quỹ căn hoàn thiện. Cùng với đó là ưu đãi đến 1,7% dành cho thành viên VinClub.

Những chính sách này không chỉ gia tăng lợi ích tài chính tức thì mà còn giúp người mua sớm ổn định cuộc sống và an tâm an cư.

Vinhomes Royal Island đã hình thành cộng đồng cư dân đông đúc, nhịp sống, giao thương sôi động.

Uy tín thương hiệu cùng năng lực phát triển và vận hành của Vinhomes tiếp tục là yếu tố củng cố niềm tin cho những khách hàng đang tìm kiếm một nơi an cư lâu dài. Thực tế, các đại đô thị của Vinhomes trên khắp cả nước đều nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân đông đúc, nhịp sống, giao thương sôi động, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng giá trị ấn tượng. Đáng chú ý, Vinhomes Riverside đã ghi nhận mức tăng giá tới 416% chỉ trong 6 năm, từ 2018 đến 2024.

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị đảo ngày càng khan hiếm, cơ hội sở hữu các sản phẩm cao cấp tại Vũ Yên cũng dần thu hẹp. Vinhomes Royal Island không chỉ thiết lập một chuẩn sống mới tại Hải Phòng, mà còn định hình giá trị sở hữu bền vững, hướng tới tích lũy dài hạn.