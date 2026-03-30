Gia Lai dồn toàn lực đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm

"Mạch máu" là hạ tầng nối liền rừng và biển

UBND tỉnh Gia Lai cùng Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đang dồn toàn lực, đẩy nhanh tiến độ các "siêu" dự án hạ tầng và xem đây đóng vai trò là "mạch máu" dẫn dắt nền kinh tế cất cánh.

Gia Lai sở hữu lợi thế lớn là điểm kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, vì vậy hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Và Ban QLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang quản lý một khối lượng công việc khổng lồ.

Chỉ riêng trong năm 2025, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 56 dự án, trong đó có 50 dự án đang triển khai xây dựng và chuẩn bị đầu tư. Đây là những công trình mang tính chất bản lề, tạo ra trục xương sống cho sự phát triển bền vững của toàn khu vực.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku chính là tâm điểm trong chiến lược hạ tầng của tỉnh. Với chiều dài 125 km và tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, đây không chỉ là một con đường, mà là hành lang kinh tế nối liền cảng biển Quy Nhơn với cửa khẩu quốc tế và vùng nguyên liệu rộng lớn tại Tây Nguyên.

Để thực hiện dự án trên, khối lượng giải phóng mặt bằng (GPMB) là cực lớn với quy mô thu hồi hàng trăm héc-ta đất, gần 3.000 ngôi mộ, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân và tổ chức.

Công việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đòi hỏi sự tinh tế và đồng thuận cao từ phía người dân. Hình ảnh người dân xã Đăk Đoa hay các địa phương khác tự nguyện phối hợp bàn giao mặt bằng là minh chứng rõ nét nhất cho sự đồng lòng của nhân dân đối với tầm nhìn phát triển của tỉnh này.

Tính đến cuối tháng 3/2026, dự án thành phần 3 đã phê duyệt phương án đền bù đạt trên 71%, 9 khu tái định cư đang được khẩn trương xây dựng để đảm bảo gần 500 hộ dân có nơi ở mới "bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng thường xuyên kiểm tra thực địa, đưa ra những chỉ đạo quyết liệt: "Phải xác định rõ các vị trí cần giải phóng mặt bằng trước để nhà thầu sớm tiếp cận, tránh lãng phí thời gian thi công. Những nơi chậm tiến độ phải hoàn thành ít nhất 50% khối lượng công việc trước ngày 15/5".

Ông Hoàng cũng đặc biệt nhấn mạnh tính minh bạch và trách nhiệm trong việc xác minh nguồn gốc đất đai. Với phương châm đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, chính quyền từ cấp tỉnh đến xã, phường đã trực tiếp xuống từng hộ dân để vận động, lắng nghe và giải quyết vướng mắc.

Những công trường không ngủ

Không chỉ có cao tốc, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm khác cũng đang được triển khai đồng loạt với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa".

Dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát, vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng đang được "3 ca 4 kíp" thi công ngày đêm.

Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ đã chính thức khởi công. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành các phương án bồi thường ngay trong tháng 3/2026 và khởi công các khu tái định cư chậm nhất vào giữa tháng 4. Đây là mắt xích quan trọng để tối ưu hóa năng lực logistics của tỉnh.

Nâng cấp hạ tầng hàng không trong Dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát (vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng) đang là một công trường rộn ràng với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân và 500 phương tiện thiết bị. Việc nâng cấp lên cảng hàng không cấp I không chỉ giải quyết tình trạng quá tải hiện tại mà còn mở cánh cửa đón các dòng tàu bay lớn (Code E), đưa du lịch và thương mại Gia Lai vươn tầm quốc tế.

Hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng đối với các dự án như đường ven biển Cát Tiến - Đề Gi (1.262 tỷ đồng), đường nối từ Quốc lộ 1 đến cảng Đề Gi, hay dự án nâng cấp tuyến ĐT.638... đều đang được đôn đốc tiến độ từng ngày. Những cung đường này không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn mở ra quỹ đất rộng lớn cho phát triển dịch vụ, du lịch và bất động sản.

Ở thời điểm hiện tại với khối lượng công việc đồ sộ, Ban QLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai không chỉ thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật mà còn đóng vai trò "cầu nối" tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu và địa phương.

Ông Lưu Nhất Phong, đại diện Ban QLDA cho biết, đơn vị đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đồng bộ. Những cung đường huyết mạch đang hình thành không chỉ là những con số trên báo cáo, mà là tương lai của một Gia Lai hiện đại, kết nối và giàu mạnh.

“Với sự quyết tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất đến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban QLDA và các đơn vị thi công trên công trường, Gia Lai đang thay da đổi thịt từng ngày. Những "siêu" dự án hôm nay chính là nền tảng vững chắc để tỉnh bứt phá, khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế quan trọng, nơi giao thoa hài hòa giữa bản sắc rừng núi Tây Nguyên và tiềm năng biển cả duyên hải miền Trung.”, ông Phong chia sẻ