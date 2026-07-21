Gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền với chăm lo người dân

(VTC News) -

Khảo sát thực địa, nắm tình hình biển đảo

Chuyến công tác được tổ chức từ ngày 13 đến 16/7, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các địa phương, sở, ban, ngành, lực lượng chức năng cùng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đoàn khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung năm 2026

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết, chuyến khảo sát có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc, nhằm trực tiếp nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế biển, đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, đặc khu, vùng ven biển miền Trung.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là xã đảo Nhơn Châu (đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai). Tại đây, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, ghi nhận những chuyển biến tích cực của địa phương trong phát triển kinh tế biển, khai thác, nuôi trồng thủy sản và du lịch; đồng thời đánh giá việc thu hút các dự án đầu tư du lịch là hướng đi phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng biển, đảo.

Ông Đào Văn Thạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông - Đài Tiếng nói Việt Nam (ngoài cùng bên trái ảnh), cùng đoàn công tác trao hỗ trợ thực hiện công trình “Đảo xanh không rác thải nhựa” cho đại diện UBND xã Nhơn Châu.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng khảo sát thực địa vị trí dự kiến xây dựng Hải đội Cảnh sát biển trong tương lai.

Đồng hành cùng người dân trên đảo tiền tiêu

Tại xã đảo Nhơn Châu, đoàn công tác trao quà cho UBND xã, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn và trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đến các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ y, bác sĩ của Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Trạm Y tế xã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người dân trên đảo.

Tổ chức khám bệnh cho người dân xã đảo Nhơn Châu.

Tiếp tục hành trình tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Lý Sơn và Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Cùng tham dự chương trình có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tại hội nghị thông tin, trao đổi tình hình với cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung tướng Bùi Quốc Oai đánh giá cao những kết quả phát triển của đặc khu Lý Sơn trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời khẳng định Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng khu vực biển, đảo hòa bình, ổn định, an toàn và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu tại hội nghị thông tin, trao đổi tình hình với cấp ủy, chính quyền địa phương tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Dịp này, Cảnh sát biển Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”; trao quà cho các nhà trường; tặng 40 suất học bổng, 70 suất quà (1 triệu đồng/suất) và 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; trao 110 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà các lực lượng vũ trang trên đảo.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

Trao học bổng tặng học sinh vượt khó học tập tốt trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

Ngày 16/7, đoàn công tác tiếp tục làm việc với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP Đà Nẵng).

Theo lãnh đạo xã đảo Tân Hiệp, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn giữ vững ổn định, du lịch sinh thái phục hồi tích cực.

Trung tướng Bùi Quốc Oai đánh giá Tân Hiệp là cửa ngõ hướng biển, địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh của TP Đà Nẵng, đồng thời là trung tâm du lịch sinh thái biển tiêu biểu của cả nước. Ông cho rằng sự phát triển của địa phương góp phần vào sự phát triển của TP Đà Nẵng, khu vực miền Trung và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước.

Đoàn công tác tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân.

Tại đây, đoàn trao quà cho UBND xã, các đơn vị lực lượng vũ trang và 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ y, bác sĩ của Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người dân, ngư dân trên đảo.

Gắn bảo vệ chủ quyền với tuyên truyền pháp luật

Song song với các hoạt động an sinh xã hội, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho cán bộ, ngư dân tại Lý Sơn; đồng thời khảo sát tình hình an ninh tại âu neo đậu tàu thuyền An Hải.

Tại Cù Lao Chàm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tuyên truyền pháp luật về biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho cán bộ, đảng viên và ngư dân trên đảo.

Trong hành trình trên biển, đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số tại điểm C43B (bãi biển Quy Thiện, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi).

Đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, tuyên truyền pháp luật IUU.

Lực lượng Cảnh sát biển cũng thành lập hai tổ công tác kiểm tra, tuyên truyền pháp luật IUU đối với 8 tàu cá Việt Nam, gồm 3 tàu kiểm tra trực tiếp trên biển và 5 tàu tại khu neo đậu Lý Sơn; đồng thời trao 8 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi.

Chiều 16/7, tàu 390 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đưa đoàn công tác cập cảng an toàn, kết thúc chuyến khảo sát. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động an sinh xã hội trong chuyến công tác đạt 906 triệu đồng.

Đồng hành cùng chuyến khảo sát có đoàn đại biểu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Casumina và Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân họ Bùi Việt Nam, phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương đoàn đến làm việc.