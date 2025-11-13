TP.HCM xử lý 788 tàu cá mất kết nối hành trình, tăng cường chống vi phạm IUU

(VTC News) -

Đây là một phần trong chiến lược quyết liệt của thành phố nhằm chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), bảo đảm minh bạch và bền vững cho ngành thủy sản.

Hiện TP.HCM có 4.532 tàu cá được đăng ký và cập nhật 100% trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Tất cả tàu cá ra vào 9 cảng cá trên địa bàn đều được giám sát và kiểm soát 100%, áp dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Từ đầu năm 2025, các cảng cá, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố đã cấp 131 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác với sản lượng 2.228 tấn và 524 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác với sản lượng 5.059 tấn, chưa phát hiện sai phạm nào.

TP.HCM có 4.532 tàu cá đã được đăng ký và cập nhật 100% trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

Để tăng cường hiệu quả chống khai thác IUU, TP.HCM triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có quản lý đội tàu bằng việc rà soát, làm sạch dữ liệu và xử lý các tàu hư hỏng, chìm hoặc bán ra ngoài tỉnh.

Việc theo dõi hoạt động tàu cá được thực hiện liên tục với cán bộ trực trạm bờ 24/24, giám sát hành trình và gọi trực tiếp chủ tàu hoặc thuyền trưởng khi phát hiện mất kết nối hoặc vượt ranh giới vùng biển cho phép.

Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản được thực hiện nghiêm túc với việc cấp giấy SC (giấy chứng nhận phạm vi hoạt động) và CC (chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác), giám sát sản lượng để đảm bảo minh bạch.

Việc thực thi pháp luật và tuyên truyền được tăng cường, TP.HCM đã khởi tố 9 vụ án hình sự liên quan IUU, xét xử 7 vụ.

Ngày 13/11, TP.HCM tổ chức 2 phiên tòa giả định xét xử ngư dân vi phạm IUU và phổ biến pháp luật chống khai thác bất hợp pháp tại phường Vũng Tàu và xã Long Hải.

Các phiên tòa giả định cùng mô hình “cà phê sáng cùng ngư dân” giúp giáo dục, tuyên truyền và vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, không sang các vùng biển nước ngoài khai thác bất hợp pháp.

Động thái này thể hiện sự quyết liệt của TP.HCM trong việc thực hiện các khuyến nghị của Liên minh châu Âu, góp phần quan trọng trong việc xem xét gỡ “thẻ vàng” đối với lĩnh vực khai thác thủy sản của Việt Nam.