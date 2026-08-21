FPT giới thiệu hệ sinh thái AI-powered Justice tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026

(VTC News) -

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, diễn đàn đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy “lập pháp phản ứng” sang “lập pháp dự báo và kiến tạo”, tạo dựng môi trường pháp lý đủ linh hoạt để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời bảo đảm các giá trị về công bằng, minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền con người.

Các nội dung hợp tác ASEAN tập trung vào xây dựng nguyên tắc chung về AI trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, chuyển đổi số, chia sẻ tri thức, dữ liệu, công nghệ và phát triển nguồn lực số.

Tại sự kiện, FPT giới thiệu một số nền tảng, giải pháp số đã được triển khai trong lĩnh vực pháp luật, cùng định hướng đưa AI ngày càng sâu vào các hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật trên nền tảng dữ liệu, hệ thống và quy trình đã được số hóa.

Diễn đàn Pháp luật năm 2026 tập trung vào ứng dụng AI trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số.

Tại phiên thảo luận về “Kinh nghiệm ứng dụng AI trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận pháp luật”, ông Trần Thế Trung, Phó Giám đốc Khối Sản phẩm AI, FPT Smart Cloud; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT, Tập đoàn FPT, chia sẻ góc nhìn từ thực tiễn phát triển và triển khai công nghệ trong lĩnh vực này.

Theo cách tiếp cận được FPT giới thiệu, AI có thể hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật bằng ngôn ngữ tự nhiên, tìm kiếm và tổng hợp các quy định liên quan, thay vì phải biết trước tên hoặc số hiệu văn bản cần tra cứu. Với cơ quan Nhà nước, AI có thể được tích hợp vào các hoạt động nghiên cứu, rà soát, soạn thảo văn bản và xử lý thông tin phục vụ nghiệp vụ. Những ứng dụng này được đặt trên nền tảng các hệ thống, dữ liệu và quy trình nghiệp vụ đã được số hóa trong lĩnh vực pháp luật.

Ông Trần Thế Trung, Tập đoàn FPT, chia sẻ về ứng dụng AI hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận pháp luật tại Diễn đàn Pháp luật năm 2026.

Tại không gian triển lãm, FPT giới thiệu các nền tảng số đã được triển khai trong lĩnh vực pháp luật, cùng hạ tầng AI, dữ liệu, mô hình AI và AI Agents, trong định hướng AI-powered Justice cho lĩnh vực pháp luật.

FPT đã đồng hành Bộ Tư pháp triển khai một số nền tảng như Cổng Pháp luật Quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Nền tảng số Thi hành án dân sự và giải pháp hỗ trợ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc Nền tảng số Pháp luật Việt Nam. Một trong những hướng được FPT giới thiệu là các AI Agents và nền tảng AI tra cứu văn bản pháp luật cho các bộ, ngành và cơ quan Nhà nước. Các giải pháp có thể được phát triển trên hệ thống dữ liệu, quy định và nghiệp vụ của từng đơn vị, hỗ trợ người dùng tìm kiếm, tổng hợp và khai thác thông tin pháp luật bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Ông Phạm Quang Nhật Minh, GĐ TT AI R&D FPT IS, Tập đoàn FPT, giới thiệu giải pháp tại gian triển lãm Co-create the Next in AI-powered Justice của FPT.

Theo thông tin được giới thiệu tại sự kiện, đến nay, hơn 170.000 văn bản trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đã được số hóa và tổ chức thành dữ liệu có cấu trúc, đồng thời được liên kết theo quan hệ pháp lý; Cổng Pháp luật Quốc gia ghi nhận gần 12 triệu lượt truy cập chỉ sau 8 tháng. Giải pháp hỗ trợ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đang phục vụ hơn 12.600 tài khoản từ Trung ương đến địa phương. Trợ lý ảo Bộ Tài chính đã xử lý tới 500.000 tài liệu sau hơn hai tháng thử nghiệm.

FPT giới thiệu các nền tảng, giải pháp số và định hướng ứng dụng AI trong lĩnh vực pháp luật tại không gian triển lãm của Diễn đàn Pháp luật năm 2026.

Trên nền tảng các hệ thống và dữ liệu này, AI đang được đưa vào ngày càng nhiều hoạt động và giải pháp trong lĩnh vực pháp luật. FPT tập trung nghiên cứu, phát triển các công nghệ và mô hình AI chuyên biệt, trong đó có các hướng như mô hình ngôn ngữ lớn cho tiếng Việt và pháp luật, AI hỗ trợ soạn thảo và rà soát văn bản, nghiên cứu pháp luật, đánh giá tác động chính sách và phân tích hiệu quả thi hành pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trải nghiệm giải pháp tại gian triển lãm Co-create the Next in AI-powered Justice của FPT.

FPT sở hữu năng lực AI end-to-end, từ hạ tầng tính toán và dữ liệu, phát triển mô hình AI, nền tảng AI, đến AI Agents và triển khai chuyển đổi AI tại doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ - kết hợp năng lực làm chủ công nghệ lõi, kinh nghiệm triển khai và hệ sinh thái đối tác toàn cầu.

Theo FPT, AI-powered Justice là hướng kết hợp hạ tầng AI, dữ liệu, công nghệ AI và các hệ thống nghiệp vụ đã được số hóa, phục vụ các bài toán từ tiếp cận thông tin, nghiên cứu và soạn thảo đến xây dựng, thi hành và đánh giá chính sách pháp luật.