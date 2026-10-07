Tây Ninh: Chọn đúng bài toán trước khi chọn giải pháp công nghệ

(VTC News) -

Sáng 7/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10).

Các giải pháp phải bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn

Tại sự kiện, bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tây Ninh, cho biết, chuyển đổi số cũng như phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: Ngọc Duy)

Theo bà, trước khi tìm kiếm giải pháp công nghệ, các sở, ngành và địa phương phải xác định rõ bài toán cần giải quyết. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cán bộ công nghệ thông tin mà trước hết phải xuất phát từ lãnh đạo cơ quan, đơn vị và địa phương.

“Khi chúng tôi kết nối với viện, trường, doanh nghiệp để đưa lời giải về, cán bộ địa phương sẽ đánh giá xem giải pháp đó có thực sự giải quyết được công việc của mình hay không”, bà Nhung nói.

Trên cơ sở bài toán thực tế, Sở KH&CN sẽ kết nối với viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia để tìm kiếm giải pháp phù hợp. Các giải pháp được lựa chọn để tham mưu UBND tỉnh triển khai phải đáp ứng ba tiêu chí: giải quyết được bài toán, mang lại hiệu quả và dễ triển khai, sử dụng.

Theo bà Nhung, hiệu quả được đánh giá cả về năng suất lao động và kinh tế. Một giải pháp đáp ứng yêu cầu nhưng có chi phí triển khai quá lớn cũng khó áp dụng trên thực tế. Bên cạnh đó, giải pháp cần dễ sử dụng, không đòi hỏi người vận hành phải trải qua quá nhiều khâu đào tạo, tập huấn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái (ở giữa) cùng các đại biểu tham quan gian hàng công nghệ. (Ảnh: Ngọc Duy)

Bà dẫn ví dụ giải pháp AI mà Sở đang triển khai, được xây dựng từ các công việc hằng ngày như văn thư, kế toán và giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến khả năng ứng dụng trực tiếp và nâng cao hiệu quả công việc.

Sau khi xác định giải pháp phù hợp, Sở KH&CN sẽ phối hợp với các viện, trường và doanh nghiệp triển khai cùng địa phương. Theo bà Nhung, điều kiện tiên quyết là các sở, ngành và địa phương phải thực sự có nhu cầu và quyết tâm thực hiện.

Các giải pháp sẽ được thử nghiệm, đánh giá trước khi nhân rộng. Nếu sau thí điểm, giải pháp đáp ứng được bài toán, tạo hiệu quả về năng suất, thời gian và thuận tiện trong sử dụng, Sở sẽ xem xét triển khai trên toàn tỉnh.

“Cách làm này nhằm tránh triển khai đại trà khi giải pháp chưa được kiểm chứng, đồng thời hạn chế phát sinh thêm áp lực cho các xã, phường trong quá trình thực hiện”, bà Nhung khẳng định.

Giám đốc Sở KH&CN cũng cho rằng các đơn vị phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực để vận hành, cùng với dữ liệu và quy trình giải quyết công việc.

Nhiệm vụ chiến lược, toàn diện của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết địa phương xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phải nhiệm vụ riêng của một ngành hay lĩnh vực, mà là phương thức phát triển mang tính chiến lược và toàn diện của tỉnh.

Công nghệ được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản trị, tăng năng suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ người dân mở rộng thị trường và giải quyết những vấn đề mà cách làm truyền thống chưa đáp ứng được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu khai mạc ngày hội. (Ảnh: Ngọc Duy)

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh khoa học và công nghệ cần xuất phát từ thực tiễn, đổi mới sáng tạo phải giải quyết các bài toán cụ thể, còn chuyển đổi số phải tạo ra những thay đổi rõ ràng và có thể đo lường.

Dữ liệu phải trở thành tài nguyên cốt lõi phục vụ điều hành, AI phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực, còn các nền tảng số phải góp phần nâng cao quy trình, năng lực dự báo và chất lượng phục vụ.

Tuy nhiên, ông Hòa cho rằng công nghệ chỉ là công cụ. Nhân tố quyết định vẫn là con người, thể chế cởi mở, sự hợp tác tin cậy và tinh thần dám thử nghiệm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các đại biểu tham quan gian hàng về chuyển đổi số. (Ảnh: Ngọc Duy)

Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7 - 9/10), quy tụ hơn 200 gian hàng trưng bày giải pháp, công nghệ.

Các sản phẩm tập trung vào những lĩnh vực như phương tiện không người lái, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, nền tảng số, nông nghiệp công nghệ cao và tự động hóa...

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra 5 hội thảo chuyên đề, tập trung vào các vấn đề gắn với nhu cầu phát triển của địa phương, từ thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thương mại hóa tài sản trí tuệ đến ứng dụng ESG, AI trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái...

Cùng với đó là các chương trình tư vấn chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước (B2G) được triển khai xuyên suốt Ngày hội.