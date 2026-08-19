Công nghệ 19/8: Khám phá điện thoại mô-đun độc đáo Fairphone Gen 6+

(VTC News) -

Fairphone Gen 6+ chính thức có mặt tại Mỹ

Fairphone vừa đưa mẫu Fairphone Gen 6+ đến thị trường Mỹ với giá 650 USD. Đây là dòng smartphone nổi bật nhờ thiết kế mô-đun, cho phép người dùng dễ dàng tháo lắp và thay thế linh kiện chỉ bằng một tua vít nhỏ. Pin có thể tháo rời, màn hình, cổng USB-C hay camera đều có sẵn phụ kiện thay thế, giúp thiết bị duy trì tuổi thọ lâu dài.

Fairphone Gen 6+ với thiết kế mô-đun, dễ dàng thay thế linh kiện để kéo dài tuổi thọ. (Ảnh: Fairphone)

Máy được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 4, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB kèm khe cắm microSD. Màn hình OLED LTPO 6,31 inch hỗ trợ tần số quét 10-120 Hz và độ sáng tối đa 1400 nits. Camera chính 50MP, camera góc rộng 13MP và camera selfie 32MP. Đặc biệt, Fairphone cam kết 7 năm cập nhật phần mềm cho thiết bị, chạy Android 16 với đầy đủ dịch vụ Google.

Fairphone không chỉ chú trọng khả năng sửa chữa mà còn hướng đến tính bền vững và công bằng. Một nửa vật liệu của máy được tái chế, đồng thời hãng đảm bảo trả lương công bằng cho công nhân. Sản phẩm còn có phiên bản màu “Cobalt Blue” nhằm nhấn mạnh nỗ lực khai thác cobalt có trách nhiệm tại châu Phi.

Googlebook ra mắt tháng 9

Sau nhiều tháng rò rỉ thông tin từ Chromium Gerrit và các bản thử nghiệm phần cứng, Google đã gửi lời mời tham dự sự kiện Googlebook tại New York. Đây là lần đầu tiên hãng công bố chính thức về nền tảng mới, kết hợp sức mạnh của ChromeOS và Android nhằm tạo ra trải nghiệm máy tính để bàn hiện đại và linh hoạt hơn.

Giao diện Running Mode trên ứng dụng Spotify Android, đồng bộ nhạc với từng bước chạy. (Ảnh: Spotify)

Theo lịch trình, sự kiện sẽ bao gồm bài phát biểu từ lãnh đạo Google, giới thiệu kiến trúc phần mềm và tầm nhìn của nền tảng. Ngoài ra, khách mời sẽ được trải nghiệm trực tiếp tại các gian hàng của đối tác OEM, nơi trưng bày thiết bị chạy Googlebook. Báo chí cũng có cơ hội thử nghiệm, chụp ảnh và quay phim các sản phẩm mới ngay tại sự kiện.

Việc Google chính thức ấn định ngày ra mắt cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược hệ điều hành. Với các mã nội bộ như “Sapphire”, “Quartz” hay “Mica” từng được phát hiện, cộng đồng công nghệ đang kỳ vọng Googlebook sẽ mở ra kỷ nguyên mới, kết nối liền mạch giữa năng suất web và ứng dụng Android.

Spotify mở rộng Running Mode trên Android

Spotify vừa chính thức đưa Running Mode - chế độ tạo playlist theo nhịp chạy - lên nền tảng Android. Sau khi ra mắt trên iOS vào cuối tháng 7, tính năng này hiện đã có mặt tại Mỹ, Canada, Anh, Ireland, Úc, New Zealand và Thụy Điển, mở rộng trải nghiệm âm nhạc kết hợp thể thao cho người dùng.

Running Mode nằm trong mục Fitness Hub của ứng dụng Spotify. Người dùng có thể chọn từ 25 preset khác nhau, tùy chỉnh theo thể loại nhạc, thời lượng chạy, tốc độ mong muốn và thậm chí bật/tắt tín hiệu âm thanh hỗ trợ. Đây là sự phát triển từ thử nghiệm chạy bộ năm 2018, nay được cải tiến với công nghệ AI để đồng bộ nhịp bước và giai điệu.

Spotify cho biết nhu cầu playlist tập luyện là một trong những yêu cầu phổ biến nhất từ người dùng. Với Running Mode, hãng không chỉ đáp ứng nhu cầu này mà còn mở ra hướng đi mới, kết hợp âm nhạc và thể thao, đồng thời hợp tác với các đối tác như Peloton để mở rộng hệ sinh thái fitness.