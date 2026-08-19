Tên lửa Trung Quốc lần đầu hạ cánh thành công trên đất liền

(VTC News) -

Ngày 18/8, công ty vũ trụ tư nhân LandSpace phóng tên lửa Chu Tước-3 tại Khu thí điểm Đổi mới Không gian Thương mại Đông Phong ở tây bắc Trung Quốc. Sau khi đưa vệ tinh Internet Hồng Hộc 03 (Honghu-3) vào quỹ đạo theo kế hoạch, tầng thứ nhất của tên lửa trở lại Trái Đất và hạ cánh thẳng đứng thành công trên đất liền.

Video tầng thứ nhất của tên lửa Chu Tước-3 hạ cánh thẳng đứng trên bãi đáp Khu thí điểm Đổi mới Không gian Thương mại Đông Phong, Trung Quốc, ngày 18/8. (Nguồn: LandSpace)

LandSpace cho biết đây là lần đầu Trung Quốc thu hồi thành công tầng thứ nhất của một tên lửa quỹ đạo bằng hệ thống chân đáp, đồng thời là lần thứ hai Trung Quốc thu hồi được tầng đẩy sau một vụ phóng quỹ đạo.

Thành công trước đó diễn ra hồi tháng 7 khi tên lửa Trường Chinh 10B của Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) được thu hồi bằng một hệ thống lưới trên biển.

Theo SCMP, hai thành công giúp Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên thu hồi tầng đẩy tên lửa bằng hai phương thức công nghệ khác nhau, điều ngay cả Mỹ, quốc gia tiên phong về tên lửa tái sử dụng, chưa thực hiện.

Khác với Trường Chinh 10B, Chu Tước-3 tự hạ cánh trên mặt đất bằng các chân đáp gắn ở thân tên lửa.

LandSpace cho biết thêm, vụ phóng xác nhận khả năng thu hồi và tái sử dụng của Chu Tước-3, đồng thời đánh dấu giai đoạn chuyển từ thử nghiệm công nghệ sang ứng dụng thực tế.

Tên lửa Chu Tước-3 của LandSpace cất cánh tại Khu thí điểm Đổi mới Không gian Thương mại Đông Phong, Trung Quốc, ngày 18/8. (Ảnh: LandSpace)

Chu Tước-3 cao 66 m, sử dụng tầng đẩy thứ nhất có khả năng tái sử dụng và tầng trên dùng một lần. Thiết kế này tương đồng với Falcon 9, mẫu tên lửa chủ lực của SpaceX.

Tên lửa có thể đưa khoảng 18,3 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái Đất thấp, thấp hơn so với mức 22,8 tấn của Falcon 9.

Điểm khác biệt đáng chú ý là nhiên liệu. Trong khi Falcon 9 sử dụng oxy lỏng và dầu hỏa hàng không chuyên dụng, Chu Tước-3 dùng oxy lỏng kết hợp methane lỏng. Đây cũng là loại nhiên liệu được SpaceX lựa chọn cho Starship, hệ thống tên lửa tái sử dụng hoàn toàn đang được phát triển.

Ngày 18/8 là lần phóng thứ hai của Chu Tước-3. Trong lần thử đầu tiên hồi tháng 12/2025, tầng trên tên lửa đạt đến quỹ đạo theo đúng kế hoạch, điều rất hiếm đối với một chuyến bay đầu tiên.

Tuy nhiên, nỗ lực đưa tầng đẩy trở lại của LandSpace đã thất bại vì gặp “sự cố cháy bất thường” khi tiếp cận mặt đất và cuối cùng phát nổ gần bãi đáp được chỉ định.

Sau sự cố, LandSpace đã cải tiến hệ thống điều khiển tự động, tối ưu quy trình hạ cánh và nâng cấp khả năng bảo vệ nhiệt cho tên lửa trước khi thực hiện chuyến bay mới.

Tầng thứ nhất của tên lửa Chu Tước-3 của LandSpace hạ cánh thành công ngày 18/8. (Ảnh: LandSpace)

Thành công của Chu Tước-3 là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm phát triển tên lửa tái sử dụng, công nghệ được xem là chìa khóa để giảm chi phí và tăng tần suất phóng.

Ngoài LandSpace, nhiều doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc như Deep Blue Aerospace, Galactic Energy, iSpace, Orienspace và Space Pioneer cũng đang phát triển tên lửa có tầng đẩy tái sử dụng.

Bên cạnh đó, CASC tiếp tục phát triển các dòng Trường Chinh 10 và Trường Chinh 12 với mục tiêu thu hồi tầng đẩy sau khi phóng.

Nhờ khả năng thu hồi và tái sử dụng tầng đẩy, Falcon 9 hiện là tên lửa hoạt động nhiều nhất thế giới. Riêng năm 2025, SpaceX thực hiện 165 vụ phóng bằng Falcon 9, gần tương đương tổng số vụ phóng của tất cả các tên lửa quỹ đạo khác cộng lại.