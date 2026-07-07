FIFA phủ nhận xoá thẻ đỏ cầu thủ Mỹ: Chỉ hoãn thi hành án, vẫn phạt 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Chỉ vài giờ trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026 ngày 7/7, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố thông cáo từ Ủy ban Kỷ luật, xác nhận tiền đạo Folarin Balogun của Mỹ bị phạt 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Thông cáo cũng xác nhận án treo giò một trận dành cho Balogun sẽ được hoãn thi hành trong thời hạn một năm.

Ủy ban Kỷ luật cho biết Balogun bị điều tra vì hai hành vi vi phạm. Đầu tiên là tình huống dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Tarik Muharemovic. Thứ hai là việc tiền đạo này quay trở lại sân để ăn mừng cùng các đồng đội tuyển Mỹ “mặc dù đã bị truất quyền thi đấu”. Sau quá trình xem xét, Ủy ban kết luận Balogun “có lỗi ở cả hai hành vi vi phạm”.

Tuy nhiên, FIFA không làm rõ khoản tiền phạt 40.000 USD được áp dụng cho hành vi nào trong hai vi phạm trên. Cơ quan này chỉ cho biết Liên đoàn bóng đá Mỹ (USSF) sẽ “chịu trách nhiệm liên đới” đối với khoản tiền phạt, đồng nghĩa với việc Balogun nhiều khả năng không phải tự thanh toán toàn bộ số tiền.

Tiền đạo Folarin Balogun của Mỹ bị phạt 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). (Ảnh: AP)

Sau pha phạm lỗi của Balogun ở hiệp hai trận Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina, FIFA ban đầu thông báo với phía Mỹ rằng họ không có quyền kháng cáo quyết định truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, đến ngày 6/7, án treo giò một trận của Balogun bất ngờ được hoãn thi hành. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và khiến án phạt được thay đổi.

Ban tổ chức World Cup đã hứng chịu làn sóng chỉ trích sau khi cho phép Balogun ra sân trong trận vòng 1/8 gặp Bỉ diễn ra ngày 7/7. Bỉ với sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã cảnh báo sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng sau khi án treo giò một trận của Balogun bị hủy bỏ, đồng thời cho rằng FIFA đã “vượt qua lằn ranh đỏ”.

Điều này buộc FIFA phải công bố một tuyên bố từ Ủy ban Kỷ luật, trong đó ám chỉ rằng họ có quyền sửa đổi luật chơi. Trong tuyên bố mới nhất, FIFA phản bác UEFA vì đã chỉ trích quyết định liên quan đến Balogun cũng như ủng hộ lập trường của tuyển Bỉ.

“Việc xem xét lại hệ quả pháp lý của các thẻ đỏ trong bóng đá không phải là điều mới mẻ trong bóng đá hiện đại. Chẳng hạn, ở phần lớn các giải đấu hàng đầu thuộc các liên đoàn thành viên của UEFA, việc hủy bỏ hiệu lực của thẻ đỏ là một biện pháp kỷ luật được áp dụng khá phổ biến và chưa từng làm dấy lên bất kỳ lo ngại nào về việc vượt qua một ’lằn ranh đỏ‘.

Chúng tôi một lần nữa cần nhấn mạnh rằng trong quyết định đang được xem xét, chiếc thẻ đỏ hoàn toàn không bị hủy bỏ. Việc tạm hoãn hiệu lực của thẻ đỏ dựa trên một điều khoản cụ thể trong các quy định hiện hành là một giải pháp cân bằng hơn nhiều”, FIFA nhấn mạnh.

Balogun và đội tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup 2026.

FIFA đồng thời tiếp tục bảo vệ quyết định hoãn thi hành án treo giò trong thời hạn một năm theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA.

“Theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), Ủy ban Kỷ luật FIFA đã quyết định tạm hoãn trong thời gian thử thách một năm việc thi hành án treo giò tự động được áp dụng theo Điều 66.4 của Bộ luật Kỷ luật FIFA và Điều 10.5 của Quy định World Cup 2026. Quyết định tạm hoãn việc thi hành án được đưa ra sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết cụ thể của vụ việc cũng như những chứng cứ hiện có.

Theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, Ủy ban Kỷ luật có quyền đình chỉ việc thực thi bất kỳ biện pháp kỷ luật nào, miễn là vụ việc không liên quan đến dàn xếp tỷ số - điều rõ ràng không xảy ra trong trường hợp này”, cơ quan quản lý bóng đá thế giới khẳng định, đồng thời cho biết Ủy ban Kỷ luật là một cơ quan độc lập.