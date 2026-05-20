Người phụ nữ 'sập bẫy' lừa góp vốn mua bán gỗ ở biên giới Campuchia

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Đức Thành (SN 1973, trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mai Đức Thành. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 3/2025, Mai Đức Thành đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn mua bán gỗ tại khu vực biên giới Campuchia, cam kết có lợi nhuận cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm tạo lòng tin với bị hại.

Tin tưởng những thông tin trên, bà T.T.T.V. (trú TP Đà Nẵng) đã vay tiền ngân hàng và đưa cho Thành số tiền 400 triệu đồng để góp vốn làm ăn. Sau khi nhận tiền, Thành nhiều lần đưa ra các lý do gian dối như hàng hóa bị ách tắc tại cửa khẩu nhằm kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc với bà V.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định không có căn cứ về việc mua bán gỗ như Thành trình bày; các thông tin liên quan đến người tên “Hải” cùng các đầu mối liên lạc đều không có thật.

Được biết, hồi tháng 4 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Lê Duy Dũng rủ anh N.T.V. (trú đường Phạm Cự Lượng, TP Đà Nẵng) cùng góp vốn mua một thửa đất số 253 (tạm) thuộc tổ 183, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (cũ), với giá 800 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền góp vốn từ anh V., Dũng không thực hiện việc mua bán như thỏa thuận mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại ở đó, đến tháng 8/2019, Dũng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, đề nghị bán lại phần góp vốn của mình cho anh V. với giá 1,2 tỷ đồng. Tiếp đến, ngày 24/10/2019, Dũng cam kết sẽ đứng ra làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất nêu trên với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng và hứa trong vòng 2 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận cho anh V.

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, anh V. đã nhiều lần giao tiền cho Dũng với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng để Dũng thực hiện việc làm sổ đỏ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dũng tiếp tục sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Tổng số tiền Dũng đã chiếm đoạt của anh V. là 2,7 tỷ đồng.