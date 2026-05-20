U nhầy tim: 'Thủ phạm thầm lặng' phía sau ca đột quỵ ở người trẻ

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, BV tiếp nhận người bệnh Đ.T.K.C sinh năm 2004, xuất hiện các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, kèm theo điếc tai trái đột ngột.

Hình ảnh khối u qua phim chụp CT.

Người bệnh được đưa đi kiểm tra chuyên sâu, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận hình ảnh nhiều ổ tổn thương cấp tính tại vỏ não thùy trán trái – dấu hiệu điển hình của đột quỵ não.

Để tìm nguyên nhân gây đột quỵ ở người trẻ, các bác sĩ đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực có tiêm thuốc và siêu âm tim qua thực quản. Kết quả cho thấy trong buồng nhĩ trái của người bệnh có một khối u giảm âm kích thước lớn (4,2 x 4,2 cm), bám vào thành sau nhĩ trái.

Hình ảnh khối u trên siêu âm tim qua thực quản.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, người bệnh được chẩn đoán: u nhầy nhĩ trái, nhồi máu não cấp thùy trán trái, mất thính lực tai trái. Các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật nội soi cắt u nhầy nhĩ trái.

Ekip phẫu thuật thực hiện lấy khối u trong tim người bệnh.

Ekip của khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, BVĐK tỉnh Phú Thọ đã thực hiện cắt bỏ khối u bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. Đây là một kỹ thuật hiện đại, giúp người bệnh giảm thiểu đau sau mổ, hạn chế mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục so với phương pháp mổ mở truyền thống.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi tiên tiến, chỉ sau 2 giờ thực hiện, toàn bộ khối u nhầy đã được cắt hết gốc, đảm bảo không để lại tổn thương trong buồng tim. Ngay sau ca phẫu thuật, người bệnh đã ổn định, các chỉ số tim mạch đã trở về mức bình thường. Sau 7 ngày điều trị, người bệnh có thể ăn uống, sinh hoạt, đi lại bình thường và được ra viện.

Hình ảnh khối u sau khi được lấy ra.

Theo BSNT Dương Xuân Phương – Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, BVĐK tỉnh Phú Thọ, u nhầy nhĩ trái tuy là khối u trong buồng tâm nhĩ trái thường lành tính nhưng lại có thể gây ra những biến chứng đặc biệt nguy hiểm, trong đó thường gặp nhất là tổ chức u bung ra, di chuyển từ buồng tim theo động mạch chủ đến các cơ quan gây tắc mạch: nuôi não, nuôi tạng, nuôi ruột, mạch chi…., cụ thể với người bệnh Đ.T.K.C là bị tắc mạch nuôi não.

Bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Vì vậy, với những trường hợp đột quỵ não ở người trẻ, không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, việc thăm khám chuyên sâu để tìm nguyên nhân, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch như u nhầy, là hết sức cần thiết. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp phòng tránh những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là nguy cơ tử vong.

BSCKI Hà Đức Chính – Khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực kiểm tra sức khỏe cho người bệnh.

Trường hợp người bệnh Đ.T.K.C đã cho thấy hiệu quả của việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân và phối hợp điều trị kịp thời giữa các chuyên khoa. Việc phát hiện và phẫu thuật loại bỏ khối u không chỉ giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm mà còn ngăn ngừa nguy cơ tái phát đột quỵ trong tương lai.

Qua đây, tiếp tục khẳng định năng lực điều trị các bệnh lý phức tạp của đội ngũ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, góp phần mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho người bệnh.

