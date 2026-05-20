Ca sĩ Long Nhật bị bắt: Sự nghiệp 30 năm và đời tư đầy thị phi

Thông tin ca sĩ Long Nhật bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước khi bị bắt, Long Nhật từng là một trong những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc quê hương, trữ tình suốt hơn 30 năm.

Giọng ca xứ Huế nổi lên đầu thập niên 1990

Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh quê gốc ở Huế nhưng sinh ra tại Đà Nẵng. Cha anh là nhà thơ, nhà thư pháp Nguyệt Đình – người có ảnh hưởng lớn đến tình yêu nghệ thuật của nam ca sĩ từ nhỏ.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Long Nhật đã bộc lộ năng khiếu ca hát và đặc biệt yêu thích các ca khúc mang âm hưởng dân ca, quê hương. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của anh không hoàn toàn thuận lợi khi từng bị gia đình phản đối chuyện theo nghề hát.

Nam ca sĩ từng chia sẻ người âm thầm ủng hộ anh nhiều nhất chính là mẹ. Nhờ sự động viên của bà, Long Nhật mới có cơ hội theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp và thi tuyển vào Đoàn ca nhạc Hải Đăng đầu những năm 1990.

Từ đây, Long Nhật dần được khán giả biết đến rộng rãi qua hàng loạt ca khúc như Mấy nhịp cầu tre, Ai ra xứ Huế, Tình Huế, Ở hai đầu nỗi nhớ, Gió về miền xuôi, Chung vầng trăng đợi…

Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách trình diễn mềm mại, gần gũi, Long Nhật nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt thời điểm đó. Trong khi nhiều ca sĩ cùng thời theo đuổi nhạc trẻ, anh lại lựa chọn gắn bó với dòng nhạc quê hương, dân ca và trữ tình.

Cuối thập niên 1990, Long Nhật từng là cái tên hút khán giả ở nhiều sân khấu lớn. Sau khi ra Hà Nội biểu diễn, nam ca sĩ được đông đảo công chúng miền Bắc yêu mến, có thời điểm thu hút hàng vạn khán giả tại các sân vận động.

Không chỉ ca hát, Long Nhật còn tham gia diễn xuất, dẫn chương trình và thường xuyên xuất hiện trong các gameshow, chương trình truyền hình nhờ lối nói chuyện hoạt ngôn, duyên dáng.

Nhiều năm gắn với scandal và thị phi

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, tên tuổi Long Nhật cũng gắn liền với không ít ồn ào đời tư.

Cuối những năm 1990, anh từng rơi vào khủng hoảng lớn khi bị đồn liên quan đến một vụ việc tại “động mại dâm nam” ở Hà Nội. Thời điểm đó, một số bài báo chỉ viết tắt tên “L.N” kèm mô tả gắn với ca khúc Mấy nhịp cầu tre, khiến dư luận lập tức gọi tên Long Nhật.

Nam ca sĩ nhiều lần phủ nhận và khẳng định bản thân không liên quan. Anh từng chia sẻ biến cố này khiến mình suy sụp tinh thần, bị nhiều chương trình hủy show, các đài truyền hình ngừng hợp tác.

Long Nhật còn là nghệ sĩ nhiều năm liền vướng tin đồn về giới tính. Phong cách mềm mại, cách nói chuyện duyên dáng cùng nhiều hình ảnh giả gái khiến anh thường xuyên trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Chính nam ca sĩ cũng từng thừa nhận có giai đoạn chủ động tạo scandal để gây chú ý khi sự nghiệp chững lại vào cuối những năm 2000. Anh cho rằng thời điểm đó mình nghĩ “làm scandal về giới tính không tệ hại bằng gây lộn”, nên nhiều lúc cố tình tạo sự chú ý để khán giả nhớ đến tên tuổi.

Dù liên tục vướng thị phi, Long Nhật vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá đều đặn. Anh tham gia nhiều đêm nhạc quê hương, chương trình truyền hình và làm giám khảo một số cuộc thi ca hát.

Cuộc sống gia đình khá kín tiếng

Trái ngược với hình ảnh nhiều thị phi ngoài xã hội, Long Nhật lại có cuộc sống gia đình khá kín tiếng.

Anh kết hôn với bà xã Kim Ngân vào năm 1999. Vợ của nam ca sĩ từng lọt top 10 Người đẹp Hải Phòng 1994. Hai người có với nhau 4 người con.

Long Nhật nhiều lần chia sẻ vợ là người đứng phía sau âm thầm chăm lo gia đình, đồng thời trở thành chỗ dựa tinh thần giúp anh vượt qua áp lực dư luận suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trên truyền thông, nam ca sĩ thường xuyên bày tỏ sự biết ơn dành cho vợ vì luôn đồng hành giữa lúc anh đối mặt với scandal và những lời đồn đoán.