(VTC News) -

Trên thị trường, xe máy Honda là thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích, đồng thời cũng là thương hiệu có nhiều biến động về niêm yết tại đại lý và giá bán ra.

Trong tháng 5/2026 xe máy Honda tiếp tục ghi nhận mức giá tương đối ổn định, đặc biệt ở dòng xe tay ga phổ thông. Dưới đây là cập nhật bảng giá xe máy Honda tháng 5/2026 mới nhất giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Cập nhật giá xe máy Honda tháng 5/2026 mới nhất

Giá xe máy Honda mới nhất tháng 5/2026 ghi nhận có thể chênh lệch trong khoảng từ 2-4 triệu đồng với những mẫu xe được ưa chuộng. Trong đó Honda Vision và Air Blade là 2 mẫu xe có sức tiêu thụ ổn định nhất trên thị trường, còn dòng tay ga cao cấp hơn SH Mode và SH 160i lại có mức chênh khá cao tùy đại lý, tùy khu vực.

Cụ thể, bảng giá xe máy Honda tháng 5/2026 mới nhất như sau:

Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 5/2026 (Nguồn: Honda)

Dòng xe Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất ADV350 ADV350 Đen / Đỏ Đen / Xanh Đen 165.990.000 VNĐ SH350i Phiên Bản Thể Thao Xám đen / Xanh đen 152.690.000 VNĐ Phiên Bản Đặc Biệt Xám Đen 152.190.000 VNĐ Phiên Bản Cao Cấp Trắng Đen 151.190.000 VNĐ Sh mode 125 Phiên bản thể thao Xám đen 63.808.363 VNĐ Phiên bản đặc biệt Đen / Bạc đen 63.317.455 VNĐ Phiên bản cao cấp Đỏ đen / Xanh đen 62.139.273 VNĐ Phiên bản tiêu chuẩn Đỏ / Xanh / Trắng 57.132.000 VNĐ Vario 160 Thể Thao Xám Đen Bạc 56.490.000 VNĐ Đặc Biệt Đỏ Đen Bạc 55.990.000 VNĐ Cao Cấp Xanh Đen Bạc 52.490.000 VNĐ Tiêu Chuẩn Đen bạc 51.990.000 VNĐ Air Blade 160/125 Air Blade 160 phiên bản Thể Thao Trắng Đỏ Đen 58.590.000 VNĐ Air Blade 160 phiên bản Đặc Biệt Đen Xám 58.090.000 VNĐ Air Blade 160 phiên bản Tiêu Chuẩn Đỏ Đen 56.890.000 VNĐ Air Blade phiên bản Marvel ' Spider-Man Đỏ Đen 48.099.273 VNĐ Air Blade phiên bản Marvel ' Venom Đen 48.099.273 VNĐ Air Blade 125 phiên bản Thể Thao Trắng Đỏ Đen / Xám Đỏ Đen 47.804.727 VNĐ Air Blade 125 phiên bản Đặc Biệt Đen Xám / Xanh Đen Xám 43.386.545 VNĐ Air Blade 125 phiên bản Tiêu Chuẩn Đen / Đỏ Đen 42.208.363 VNĐ Vario 125 Thể Thao Xanh Đen 41.226.545 VNĐ Đặc Biệt Đen / Đỏ Đen 40.735.637 VNĐ Vision Phiên bản Thể thao Bạc đen / Đen / Xám đen 36.612.000 VNĐ Phiên bản Đặc biệt Nâu xám 34.353.818 VNĐ Phiên bản Cao cấp Đỏ xám 32.979.273 VNĐ Phiên bản Tiêu chuẩn Trắng đen 31.310.182 VNĐ LEAD ABS Phiên bản Đặc biệt Đen Nâu / Xanh Đen / Bạc Đen 45.644.727 VNĐ Phiên bản Cao cấp Trắng Đen 41.717.455 VNĐ Phiên bản Tiêu chuẩn Đỏ Đen 39.557.455 VNĐ SH160i/125i SH160i Phiên bản Tiêu Chuẩn Đen / Trắng 95.090.000 VNĐ SH125i Phiên bản Thể Thao Xanh Đen Đỏ / Xám Đen Đỏ 85.506.545 VNĐ SH125i Phiên bản Đặc Biệt Xám Đen 85.015.637 VNĐ SH125i Phiên bản Cao Cấp Trắng Đen 83.837.455 VNĐ SH125i Phiên bản Tiêu Chuẩn Đen / Trắng / Đỏ 76.473.818 VNĐ SH160i Phiên bản Thể Thao Xám Đen Đỏ / Xanh Đen Đỏ 104.290.000 VNĐ SH160i Phiên bản Đặc Biệt Xám Đen 103.790.000 VNĐ SH160i Phiên bản Cao Cấp Trắng Đen / Đỏ Đen 102.590.000 VNĐ

Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 5/2026 (Nguồn: Honda)

Dòng xe Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất Super Cub C125 Phiên bản Đặc Biệt Đen 87.273.818 VNĐ Phiên bản Tiêu Chuẩn Xanh Xám / Xanh Dương 86.292.000 VNĐ CT125 CT125 Xám Đen 85.801.091 VNĐ Future 125 FI Phiên bản Đặc biệt (Phanh đĩa - vành đúc) Xanh Đen / Đen Vàng 32.193.818 VNĐ Phiên bản Đặc biệt Xanh đen bạc / Bạc đen xám 32.193.818 VNĐ Phiên bản Cao cấp (Phanh đĩa - vành đúc) Đỏ Đen / Trắng Đen / Xanh Đen 31.702.909 VNĐ Phiên bản Cao cấp Xám đen xanh / Đỏ đen trắng / Trắng đen đỏ 31.702.909 VNĐ Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa - vành nan hoa) Xanh Đen 30.524.727 VNĐ Phiên bản Tiêu chuẩn Xanh đen 30.524.727 VNĐ Wave Alpha phiên bản cổ điển Phiên bản cổ điển Xám / Xanh / Xám trắng 18.939.273 VNĐ Blade Phiên bản Thể Thao Đen / Đen Đỏ / Đen Xanh 21.943.637 VNĐ Phiên bản Đặc Biệt Đen 20.470.909 VNĐ Phiên bản Tiêu Chuẩn Đen Đỏ / Đen Xanh 18.900.000 VNĐ Wave Alpha 110 Phiên bản đặc biệt Đen nhám 18.742.909 VNĐ Phiên bản tiêu chuẩn Trắng / Xanh / Đỏ 17.859.273 VNĐ Wave RSX Phiên bản Thể thao Xanh đen / Đỏ đen / Xám đen 25.566.545 VNĐ Phiên bản Đặc biệt Đen 23.602.909 VNĐ Phiên bản Tiêu chuẩn Đen / Đỏ đen 22.032.000 VNĐ

Bảng giá xe côn tay Honda tháng 5/2026 (Nguồn: Honda)

Dòng xe Phân loại Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất CBR150R Thể thao Đỏ 73.790.000 VNĐ Phiên bản Thể Thao Đỏ 73.790.000 VNĐ Đặc biệt Đen Xám 73.290.000 VNĐ Phiên bản Đặc Biệt Đen Xám 73.290.000 VNĐ Tiêu chuẩn Đen Đỏ 72.290.000 VNĐ Phiên bản Tiêu Chuẩn Đen Đỏ 72.290.000 VNĐ WINNER R Thể thao Đỏ Đen Trắng 50.560.000 VNĐ Phiên bản Thể Thao Đỏ Đen 50.560.000 VNĐ Đặc biệt Đen / Đỏ Đen / Bạc Đen 50.060.000 VNĐ Phiên bản Đặc Biệt Đỏ Đen / Xám Đen / Đen / Xanh Đen 50.060.000 VNĐ Tiêu chuẩn Đen Bạc / Trắng Đen / Đỏ Đen 46.160.000 VNĐ Phiên bản Tiêu Chuẩn Đỏ Đen / Đen Bạc 46.160.000 VNĐ

Với phân khúc xe côn tay, Honda Winner R là mẫu được nhiều người ưa thích và lựa chọn vẫn đang giữ được mức giá tương đối ổn định.

Lưu ý: Trên đây là cập nhật bảng giá xe máy Honda tháng 5/2026 mới nhất trên thị trường. Tuy nhiên giá xe máy có thể sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, tùy đại lý Honda và các khu vực bán xe khác nhau.