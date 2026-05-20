Trên thị trường, xe máy Honda là thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích, đồng thời cũng là thương hiệu có nhiều biến động về niêm yết tại đại lý và giá bán ra.
Trong tháng 5/2026 xe máy Honda tiếp tục ghi nhận mức giá tương đối ổn định, đặc biệt ở dòng xe tay ga phổ thông. Dưới đây là cập nhật bảng giá xe máy Honda tháng 5/2026 mới nhất giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn phù hợp nhất.
Giá xe máy Honda mới nhất tháng 5/2026 ghi nhận có thể chênh lệch trong khoảng từ 2-4 triệu đồng với những mẫu xe được ưa chuộng. Trong đó Honda Vision và Air Blade là 2 mẫu xe có sức tiêu thụ ổn định nhất trên thị trường, còn dòng tay ga cao cấp hơn SH Mode và SH 160i lại có mức chênh khá cao tùy đại lý, tùy khu vực.
Cụ thể, bảng giá xe máy Honda tháng 5/2026 mới nhất như sau:
Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 5/2026 (Nguồn: Honda)
Dòng xe
Phiên bản
Màu sắc
Giá bán lẻ đề xuất
ADV350
ADV350
Đen / Đỏ Đen / Xanh Đen
165.990.000 VNĐ
SH350i
Phiên Bản Thể Thao
Xám đen / Xanh đen
152.690.000 VNĐ
Phiên Bản Đặc Biệt
Xám Đen
152.190.000 VNĐ
Phiên Bản Cao Cấp
Trắng Đen
151.190.000 VNĐ
Sh mode 125
Phiên bản thể thao
Xám đen
63.808.363 VNĐ
Phiên bản đặc biệt
Đen / Bạc đen
63.317.455 VNĐ
Phiên bản cao cấp
Đỏ đen / Xanh đen
62.139.273 VNĐ
Phiên bản tiêu chuẩn
Đỏ / Xanh / Trắng
57.132.000 VNĐ
Vario 160
Thể Thao
Xám Đen Bạc
56.490.000 VNĐ
Đặc Biệt
Đỏ Đen Bạc
55.990.000 VNĐ
Cao Cấp
Xanh Đen Bạc
52.490.000 VNĐ
Tiêu Chuẩn
Đen bạc
51.990.000 VNĐ
Air Blade 160/125
Air Blade 160 phiên bản Thể Thao
Trắng Đỏ Đen
58.590.000 VNĐ
Air Blade 160 phiên bản Đặc Biệt
Đen Xám
58.090.000 VNĐ
Air Blade 160 phiên bản Tiêu Chuẩn
Đỏ Đen
56.890.000 VNĐ
Air Blade phiên bản Marvel ' Spider-Man
Đỏ Đen
48.099.273 VNĐ
Air Blade phiên bản Marvel ' Venom
Đen
48.099.273 VNĐ
Air Blade 125 phiên bản Thể Thao
Trắng Đỏ Đen / Xám Đỏ Đen
47.804.727 VNĐ
Air Blade 125 phiên bản Đặc Biệt
Đen Xám / Xanh Đen Xám
43.386.545 VNĐ
Air Blade 125 phiên bản Tiêu Chuẩn
Đen / Đỏ Đen
42.208.363 VNĐ
Vario 125
Thể Thao
Xanh Đen
41.226.545 VNĐ
Đặc Biệt
Đen / Đỏ Đen
40.735.637 VNĐ
Vision
Phiên bản Thể thao
Bạc đen / Đen / Xám đen
36.612.000 VNĐ
Phiên bản Đặc biệt
Nâu xám
34.353.818 VNĐ
Phiên bản Cao cấp
Đỏ xám
32.979.273 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn
Trắng đen
31.310.182 VNĐ
LEAD ABS
Phiên bản Đặc biệt
Đen Nâu / Xanh Đen / Bạc Đen
45.644.727 VNĐ
Phiên bản Cao cấp
Trắng Đen
41.717.455 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn
Đỏ Đen
39.557.455 VNĐ
SH160i/125i
SH160i Phiên bản Tiêu Chuẩn
Đen / Trắng
95.090.000 VNĐ
SH125i Phiên bản Thể Thao
Xanh Đen Đỏ / Xám Đen Đỏ
85.506.545 VNĐ
SH125i Phiên bản Đặc Biệt
Xám Đen
85.015.637 VNĐ
SH125i Phiên bản Cao Cấp
Trắng Đen
83.837.455 VNĐ
SH125i Phiên bản Tiêu Chuẩn
Đen / Trắng / Đỏ
76.473.818 VNĐ
SH160i Phiên bản Thể Thao
Xám Đen Đỏ / Xanh Đen Đỏ
104.290.000 VNĐ
SH160i Phiên bản Đặc Biệt
Xám Đen
103.790.000 VNĐ
SH160i Phiên bản Cao Cấp
Trắng Đen / Đỏ Đen
102.590.000 VNĐ
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 5/2026 (Nguồn: Honda)
Dòng xe
Phiên bản
Màu sắc
Giá bán lẻ đề xuất
Super Cub C125
Phiên bản Đặc Biệt
Đen
87.273.818 VNĐ
Phiên bản Tiêu Chuẩn
Xanh Xám / Xanh Dương
86.292.000 VNĐ
CT125
CT125
Xám Đen
85.801.091 VNĐ
Future 125 FI
Phiên bản Đặc biệt (Phanh đĩa - vành đúc)
Xanh Đen / Đen Vàng
32.193.818 VNĐ
Phiên bản Đặc biệt
Xanh đen bạc / Bạc đen xám
32.193.818 VNĐ
Phiên bản Cao cấp (Phanh đĩa - vành đúc)
Đỏ Đen / Trắng Đen / Xanh Đen
31.702.909 VNĐ
Phiên bản Cao cấp
Xám đen xanh / Đỏ đen trắng / Trắng đen đỏ
31.702.909 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa - vành nan hoa)
Xanh Đen
30.524.727 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn
Xanh đen
30.524.727 VNĐ
Wave Alpha phiên bản cổ điển
Phiên bản cổ điển
Xám / Xanh / Xám trắng
18.939.273 VNĐ
Blade
Phiên bản Thể Thao
Đen / Đen Đỏ / Đen Xanh
21.943.637 VNĐ
Phiên bản Đặc Biệt
Đen
20.470.909 VNĐ
Phiên bản Tiêu Chuẩn
Đen Đỏ / Đen Xanh
18.900.000 VNĐ
Wave Alpha 110
Phiên bản đặc biệt
Đen nhám
18.742.909 VNĐ
Phiên bản tiêu chuẩn
Trắng / Xanh / Đỏ
17.859.273 VNĐ
Wave RSX
Phiên bản Thể thao
Xanh đen / Đỏ đen / Xám đen
25.566.545 VNĐ
Phiên bản Đặc biệt
Đen
23.602.909 VNĐ
Phiên bản Tiêu chuẩn
Đen / Đỏ đen
22.032.000 VNĐ
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 5/2026 (Nguồn: Honda)
Dòng xe
Phân loại
Màu sắc
Giá bán lẻ đề xuất
CBR150R
WINNER R
Với phân khúc xe côn tay, Honda Winner R là mẫu được nhiều người ưa thích và lựa chọn vẫn đang giữ được mức giá tương đối ổn định.
Lưu ý: Trên đây là cập nhật bảng giá xe máy Honda tháng 5/2026 mới nhất trên thị trường. Tuy nhiên giá xe máy có thể sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, tùy đại lý Honda và các khu vực bán xe khác nhau.
