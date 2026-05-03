Du lịch TP.HCM thu 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 ngày từ 25/4 đến hết ngày 3/5 (Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5), TP.HCM đón lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng đến gần 1,7 triệu lượng. Trong đó khách nội địa 1,5 triệu người và khách quốc tế khoảng 190.000 người.

Kỳ nghỉ nối dài 9 ngày đã thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng cao không chỉ tại TP.HCM mà cả toàn vùng Đông Nam bộ và phía Nam.

Nhờ phát huy được lợi thế liên kết vùng, TP.HCM hình thành được chuỗi điểm đến đa dạng, gồm đô thị – biển – sinh thái – văn hóa, nên lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là khách nội địa.

Ngành du lịch TP.HCM đã có doanh thu khoảng 8.700 tỷ đồng trong dịp lễ dài Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4.

Cũng theo Sở Du lịch, trong dịp này, khu trung tâm TP.HCM, lượng khách tham quan tăng rất cao, tập trung tại nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Thành phố và các di tích lịch sử, văn hóa kết hợp tham gia các sự kiện và dịch vụ giải trí.

Tại khu vực Vũng Tàu, khách đặt phòng sớm với xu hướng lưu trú ngắn ngày (2 - 3 ngày) tăng mạnh. Công suất phòng các địa bàn Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm luôn "cháy phòng".

Riêng phường Vũng Tàu, thống kê từ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, từ ngày 28/4 đến 2/5, lượng khách đổ về các bãi tắm đạt gần 200.000 lượt.

Cao điểm là hai ngày 30/4 và 1/5, mỗi ngày có hơn 70.000 người tắm biển.

Du khách từ khắp nơi đổ về tham quan Dinh Thống Nhất ngày 30/4. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Tại khu vực Bình Dương, kỳ nghỉ dài này cũng tạo thuận lợi cho khách du lịch nội vùng và khách tham quan trong ngày tăng cao. Các khu du lịch sinh thái, làng nghề, khu du lịch cuối tuần đón đông khách là nhóm gia đình, nhóm bạn bè kết hợp vui chơi, trải nghiệm, mua sắm.

Bên cạnh các chương trình du lịch truyền thống, dịp lễ này, doanh nghiệp lữ hành TP.HCM đẩy mạnh gia tăng các sản phẩm trải nghiệm văn hóa - lịch sử, kết hợp dịch vụ chất lượng cao và đa dạng phương thức tham quan, như đường bộ, đường sông, metro, thể thao, sáng tạo.

Các chùm tour đặc biệt hút khách như “Biệt động Sài Gòn”, chương trình trải nghiệm Thành phố bằng xe cổ, “Ngắm thành phố từ trên cao” bằng trực thăng; tour trà chiều và ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn; ngắm cảnh, ăn tối và xem pháo hoa trên du thuyền 5 sao; TP.HCM tôi yêu kết nối từ trung tâm đến Cần Giờ, Củ Chi, Bình Dương…

Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài và du lịch Hè 2026, ngành du lịch TP.HCM đã tập trung nhiều hoạt động kích cầu du lịch, giảm giá tour, giảm giá vé tham quan, khu lưu trú; công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới.