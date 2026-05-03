Xuất bản ngày 03/05/2026 12:21 PM
Khách dồn dập đổ về các điểm du lịch nổi tiếng miền Trung kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trong 3 ngày đầu nghỉ lễ 30/4, những điểm du lịch nổi tiếng miền Trung như Hội An (Đà Nẵng), Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), Cửa Lò (Nghệ An) luôn ken đặc khách.

Tại Đà Nẵng, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ ngày đầu nghỉ lễ đến nay, các tuyến đường chính trong khu phố cổ Hội An như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Lê Lợi, Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai... thu hút đông đảo du khách thập phương tham quan, check-in.

Từ khoảng 15h đến tối muộn, dòng người đổ về các tuyến phố đi bộ càng tăng cao. Nhiều đoạn, du khách chen chúc và phải nhích từng cm. Phố cổ về đêm càng trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn. Thời tiết ở Đà Nẵng những ngày qua nắng nhẹ, nhiệt độ vừa phải tạo điều kiện cho khách nghỉ lễ thuận lợi. Các khách sạn, nhà hàng hầu như không còn chỗ trống, dịch vụ tăng nhẹ 10-20%.

Không chỉ phố cổ Hội An, bãi biển An Bàng, biển Cửa Đại, Mỹ Khê... cũng tập trung lượng lớn du khách. Đa phần là khách nội địa từ các tỉnh, thành phố. Kỳ nghỉ năm nay TP Đà Nẵng dự kiến tăng 15% du khách (so với hơn 600 ngàn lượt du khách năm 2025); hơn 1.500 chuyến bay đến sân bay Đà Nẵng góp phần tấp nập hơn cho thành phố.

Tại Huế, sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 – 1/5 tiếp tục ghi nhận lượng du khách đến thành phố tăng cao kỷ lục.

Minh chứng là doanh thu bán vé tham quan di sản Huế ngày 30/4 đạt hơn 3,74 tỷ đồng – mức cao nhất trong một ngày từ trước đến nay. Kỷ lục này tiếp tục bị phá vỡ vào ngày 1/5 khi doanh thu vượt 4,2 tỷ đồng, với 30.765 lượt khách (4.262 khách quốc tế, 26.503 khách trong nước), trong đó có 1.379 vé được bán trực tuyến.

Không chỉ các điểm di sản, nhiều địa điểm du lịch khác ở Huế như biển, đầm phá, danh thắng cũng luôn đông kín du khách suốt kỳ nghỉ lễ. Khu vực bờ sông Hương, đoạn từ cầu Trường Tiền đến chùa Thiên Mụ, chiều tối nào cũng tấp nập người dân và du khách đến dạo mát, ngắm cảnh Huế về đêm.

Theo Sở Du lịch TP Huế, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (24/4-28/4), tổng lượng khách đến địa phương ước đạt khoảng 395.000 lượt, trong đó khách quốc tế gần 98.700 lượt. Doanh thu du lịch đạt khoảng 958 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú vượt 90%, riêng ngày cao điểm 10/3 Âm lịch đạt tới 99%. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong kỳ nghỉ 30/4-1/5, khi Huế dự kiến đón khoảng 610.000 lượt khách trong 5 ngày (29/4-3/5), tăng 73,7% so với cùng kỳ. Khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129%; tổng doanh thu du lịch khoảng 1.350 tỷ đồng, tăng 85%. Công suất phòng gần như kín, đạt khoảng 99% toàn thị trường.

Tại Quảng Trị, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong 3 ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đến các điểm tuyến du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng như suối Nước Moọc, sông Chày - hang Tối, động Phong Nha - Tiên Sơn… tăng đột biến, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động chưa từng có từ đầu năm đến nay.

Tại bến thuyền trung tâm du lịch trên sông Son, các thuyền máy hoạt động hết công suất để đưa khách tham quan động Phong Nha - Tiên Sơn.

Khu du lịch sinh thái mạo hiểm Sông Chày - Hang Tối nằm cách bến thuyền khoảng 20km cũng thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm. Theo Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách đến với vùng đất di sản năm nay chủ yếu từ Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận như Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng… bằng phương tiện cá nhân. Ngoài ra, có một phần khách quốc tế đến từ các nước như Hàn Quốc, Canada, Anh, Pháp...

Chỉ tính từ 30/4 đến hết 2/5, các điểm, tuyến du lịch thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý đón khoảng 30.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều cơ sở lưu trú như khách sạn, homestay, resort… quanh khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng cũng luôn trong tình trạng "cháy" phòng.

“Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ năm nay, trước đó chúng tôi chủ động lên phương án tăng cường nhân sự, phương tiện vận chuyển và đẩy mạnh công tác điều tiết tại các điểm tham quan. Đồng thời, chỉnh trang lại cơ sở hạ tầng, cải tạo hệ thống bến thuyền, nhà công vụ, nâng cấp lại cơ sở hạ tầng trong động Phong Nha, Tiên Sơn. Tạo thêm một số điểm check-in mới, kết hợp giữa sông suối và cảnh quan giá trị tài nguyên”, ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết.

Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Quảng Trị phấn đấu đón 10,5 triệu lượt khách, tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo thu hút du khách. Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ngoài Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách trong và ngoài nước cũng thích thú đến tham quan nhiều điểm du lịch khác tại Quảng Trị như biển Nhật Lệ, Bảo Binh, Cửa Tùng, Cửa Việt, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Địa đạo Vĩnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị, đảo Cồn Cỏ...

Tại biển Cửa Lò (Nghệ An) trong kỳ nghỉ lễ mỗi ngày đón bình quân 5 vạn lượt du khách đổ về tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển, riêng ngày 1/5 Cửa Lò đón hơn 10 vạn lượt khách khiến nhiều dịch vụ du lịch rơi vào tình trạng quá tải. Dù mới được đầu tư xây dựng thêm 15 điểm tắm công cộng hiện đại, mỗi điểm gồm hàng chục vòi sen phục vụ số lượng lớn du khách, song vào giờ cao điểm, nhiều khu vực vẫn xảy ra tình trạng quá tải.

Ghi nhận thực tế cho thấy, từ chiều muộn mỗi ngày, dọc bãi biển dài khoảng 10km ken đặc người dân và du khách vui chơi, giải nhiệt. Các tuyến đường dẫn về khu du lịch như đại lộ Vinh - Cửa Lò cũng thường xuyên đông kín phương tiện. Khách đông nhưng về cơ bản, giá cả lưu trú, ăn uống tại Cửa Lò ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường trong dịp lễ. Du khách nhận xét chi phí du lịch tại đây vẫn ở mức hợp lý, phù hợp với nhiều người.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại Cửa Lò khá tốt. Các hoạt động thu gom rác thải, làm sạch bãi biển được triển khai xuyên đêm, góp phần giữ hình ảnh biển Cửa Lò xanh - sạch - đẹp trong mắt du khách. Chính quyền địa phương cho biết, đang tiếp tục hoàn thiện phương án nâng cao chất lượng vận hành hệ thống dịch vụ công cộng, đặc biệt là các điểm tắm tráng, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của khách du lịch trong mùa cao điểm.

Nhóm PV
