Khách dồn dập đổ về các điểm du lịch nổi tiếng miền Trung kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Từ khoảng 15h đến tối muộn, dòng người đổ về các tuyến phố đi bộ càng tăng cao. Nhiều đoạn, du khách chen chúc và phải nhích từng cm. Phố cổ về đêm càng trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn. Thời tiết ở Đà Nẵng những ngày qua nắng nhẹ, nhiệt độ vừa phải tạo điều kiện cho khách nghỉ lễ thuận lợi. Các khách sạn, nhà hàng hầu như không còn chỗ trống, dịch vụ tăng nhẹ 10-20%.