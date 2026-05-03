Đón hơn 1 triệu khách trong 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp, ngành du lịch Huế bội thu

Sở Du lịch TP Huế cho biết, trong 2 kỳ nghỉ lễ lễ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, địa phương này đón lượng khách tăng kỷ lục, qua đó làm doanh thu từ du lịch tăng mạnh.

Theo đó, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 24/4 - 28/4, Huế ghi nhận sự bùng nổ về lượng khách du lịch với tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định.

Tổng lượng khách du lịch đến TP Huế trong 5 ngày dịp lễ Giỗ Tổ ước đạt khoảng 395.000 lượt (trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt), doanh thu từ du lịch ước đạt 958 tỷ đồng.

Công suất bình quân phòng các khách sạn ước đạt trên 90% (trong đó, công suất phòng ngày Giỗ Tổ 10/3 Âm lịch là 99%).

Khu vực chùa Thiên Mụ (Huế) và các di sản khác ở Huế luôn ken đặc khách trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.

Trong 5 ngày thuộc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ 29/4 đến 3/5), tổng lượng khách đến TP Huế ước đạt 610.000 lượt (tăng 73.7% so với cùng kỳ năm trước); trong đó khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt (tăng 129% so với cùng kỳ), khách nội địa ước đạt 446.000 lượt (tăng 59.5% so với cùng kỳ).

Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng (tăng 85% so với cùng kỳ), công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú tước đạt 99%.

Cũng theo thống kê của Sở Du lịch TP Huế, trong tháng 4/2026, lượng khách đến Huế ước đạt 774.100 lượt, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khách quốc tế ước đạt 291.151 lượt, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt 482.949 lượt, tăng 30,7% so cùng kỳ năm trước.

Khách lưu trú ước đạt 263.729 hượt, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế lưu trú ước đạt 103.780 lượt; tăng 39,7% so với cùng kì năm trước.

Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 1.689 tỷ đồng, tăng 58,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng du khách tăng vọt trong 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp làm doanh thu từ du lịch ở Huế đạt con số ấn tượng.

Tính từ đầu năm đến nay, lượng khách đến Huế ước đạt 2.671.526 lượt, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 1.136.474 lượt, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt 1.535.052 lượt, tăng 32,3% so cùng kỳ năm trước.

Khách lưu trú ước đạt 991.197 lượt, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế lưu trú ước đạt 379.341 lượt; tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 6.234,2 tỷ đồng, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, di sản Huế đón nhận những con số kỷ lục về số tiền bán vé tham quan trong một ngày.

Cụ thể, doanh thu bán vé tham quan di sản Huế trong ngày 30/4 đạt hơn 3,74 tỷ đồng - mức cao kỷ lục trong một ngày và cũng là con số cao nhất từ trước đến nay.

Kỷ lục này bị xô đổ vào ngày 1/5 khi số tiền bán vé vào di sản Huế trong một ngày đạt hơn 4,2 tỷ đồng.

Trong các kỳ nghỉ lễ, để kích cầu du lịch, TP Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, chương trình “Hoàng cung huyền ảo” diễn ra từ 20h các tối 25/4–28/4 tại Đại nội Huế tạo sức hút lớn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Đây được xem là cú hích giúp du lịch Huế lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, khi lượng khách tăng đột biến, nhiều người ví von “nửa Việt Nam đang ở Huế” hay “trốn Hà Nội đi Huế mà gặp nửa Hà Nội”.