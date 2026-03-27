Xác nhận 500 người trúng cử có đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

(VTC News) -

Ngày 27/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 238/ của Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội.

Danh sách cụ thể theo Nghị quyết số 232 của Hội đồng Bầu cử quốc gia ngày 21/3 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh phiên họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 214 người trúng cử là đại biểu do Trung ương giới thiệu, 286 người do các cơ quan, tổ chức địa phương giới thiệu.

Theo thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia, đây là lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỉ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người).

Về cơ cấu, thành phần, trong 500 người trúng cử Quốc hội khóa XVI, có 150 người là phụ nữ, chiếm tỉ lệ 30%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 76 người (tỉ lệ 15,20%), trong đó lần đầu tiên có người trúng cử đại biểu Quốc hội người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

Về độ tuổi, có 29 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dưới 40 tuổi. Người ở độ tuổi 40-50 có 172 người. Từ 50-60 tuổi có 264 người và trên 60 tuổi có 35 người.

Trong đó, người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trẻ tuổi nhất là chị Lo Thị Bảo Vy (sinh năm 2002), là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An).

Cũng trong số 500 người trúng cử, có 230 đại biểu Quốc hội khóa XV tái đắc cử khóa XVI.

