(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay 28/6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục trải qua đợt nắng nóng diện rộng trong ngày 28/6.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26-29°C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, một số nơi có thể vượt 38°C. Ban ngày nắng mạnh kéo dài, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Đặc biệt, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, góp phần làm giảm bớt nền nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng liên tục. Tuy nhiên, thời tiết oi bức vẫn là hình thái chủ đạo trong phần lớn thời gian trong ngày.

Các tỉnh phía Bắc khu vực, từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Một số địa phương có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt trong thời gian từ trưa đến chiều.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 28/6: Nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 38°C.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận ghi nhận nền nhiệt 32-35°C, có nơi trên 35°C. Mức nhiệt này tuy thấp hơn so với Bắc Trung Bộ nhưng vẫn gây cảm giác oi nóng, đặc biệt tại các khu vực đô thị và ven biển.

Dự báo chiều tối 28/6, nhiều địa phương ở Nam Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên được dự báo có thời tiết dễ chịu hơn so với các tỉnh ven biển miền Trung.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 20-23°C, nhiệt độ cao nhất 29-32°C, một số nơi vượt 32°C. Ban ngày trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 28/6

Dự báo thời tiết chi tiết khu vực miền Trung hôm nay 28/6

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38°C, có nơi trên 38°C.

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin thời tiết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28°C

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37°C, có nơi trên 37°C; phía Nam từ 32 đến 35°C, có nơi trên 35°C.

Trời có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại miền Trung

Theo bản tin dự báo nắng nóng của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ khả năng còn kéo dài trong những ngày tới, đặc biệt tại Bắc Trung Bộ và các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ ngoài trời thực tế có thể cao hơn 2-4°C so với nhiệt độ dự báo do ảnh hưởng của bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông và mặt đường nhựa. Người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h, đồng thời bổ sung đủ nước để tránh tình trạng kiệt sức, sốc nhiệt.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa nắng nóng và mưa dông cục bộ cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều địa phương miền Trung.