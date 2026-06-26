Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 26/6: Ban ngày oi nóng, chiều tối mưa dông

(VTC News) -

Thời tiết miền Bắc hôm nay 26/6

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực Bắc Bộ ngày 26/6 có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết miền Bắc bắt đầu có dấu hiệu dịu hơn sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ toàn miền cao nhất phổ biến từ 33-36°C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 36°C. Tuy nhiên, độ ẩm không khí tăng khiến cảm giác oi bức vẫn duy trì trong phần lớn thời gian ban ngày.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27-29°C, nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36°C.

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam hay Nam Định, trời nắng từ sáng đến chiều. Nhiệt độ khu vực này cao nhất từ 31 - 34°C.

Trong khi đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ như Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên) có khả năng xuất hiện mưa dông sớm hơn vào cuối chiều và tối.

Mặc dù nắng nóng không còn gay gắt như những ngày trước, thời tiết vẫn khá oi bức do độ ẩm cao. Người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 15 giờ để bảo vệ sức khỏe.

Ngày 26/6: Giảm nhiệt, đề phòng chiều có mưa dông

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 26/6

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết miền Bắc hôm nay

Thời tiết Đông Bắc Bộ hôm nay

Nhiều mây, vùng núi, trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28°C.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35°C.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ

Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to . Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27°C, có nơi dưới 23°C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thời tiết TP Hà Nội hôm nay

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, chiều nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28°C.

Nhiệt độ cao nhất : 33-35°C.

Cảnh báo mưa dông, lốc sét và gió giật mạnh

Cơ quan khí tượng nhận định sự phát triển mạnh của các đám mây đối lưu trong điều kiện nền nhiệt cao có thể gây ra các trận mưa dông cục bộ với cường độ lớn. Một số địa phương vùng núi Bắc Bộ được cảnh báo có nguy cơ xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn.

Mưa dông đi kèm với các hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hình thái thời tiết có khả năng gây thiệt hại cho nhà cửa, cây cối, hệ thống điện cũng như ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Người dân sinh sống tại các khu vực miền núi cần đặc biệt lưu ý nguy cơ sạt lở đất tại các sườn dốc, taluy và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Các hộ dân gần sông suối cũng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Từ chiều tối 26/6, người dân miền Bắc cần đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa dông mạnh, sét, lốc và gió giật. Việc theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết sẽ giúp giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.