Dự báo thời tiết 5/7: Miền Bắc mưa như trút, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và lũ quét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/7/2026

Từ nay đến hết ngày 5/7, tác động của hoàn lưu bão số 1 Maysak, Đông Bắc Bộ hứng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ trên 150mm. Trong đó, khu Đông Bắc Bắc Bộ, lượng mưa 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Ngày 5/7, miền Bắc mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Ngoài ra, ngày 5/7, Tây Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-35mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 80mm.

Cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-25mm, có nơi mưa to trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 5/7, mưa lớn diện rộng trên khu vực Đông Bắc Bộ có thể kết thúc.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, ban ngày trời nắng ráo.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/7/2026

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong đó, khu Đông Bắc mưa to đến rất to. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, trong đó, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Trị). Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.