Đóng chính phim mới, Thái Hòa nói không quan tâm doanh thu

Sau thành công của 2 dự án trăm tỷ trong năm 2025 là Địa đạo và Tử chiến trên không, Thái Hoà tiếp tục đóng chính trong phim điện ảnh Anh Hùng. Sự trở lại của Thái Hòa cùng dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Võ Thạch Thảo nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tại buổi ra mắt truyền thông phim Anh Hùng tại TP.HCM, Thái Hòa đã có những chia sẻ thẳng thắn về áp lực doanh thu mỗi khi đóng phim mới. Theo nam diễn viên, anh chưa bao giờ áp lực hay quan tâm đến vấn đề doanh thu của bộ phim mình đóng. Với Thái Hòa, đó là vấn đề của nhà sản xuất và đạo diễn. Điều anh để tâm nhất chính là khi đã quyết định nhận vai thì phải làm tốt nhất có thể.

Thái Hoà khẳng định không quan tâm đến vấn đề doanh thu mỗi khi nhận vai cho phim mới.

"Với tôi, điều quan trọng nhất của diễn viên là làm hài lòng đạo diễn. Nếu như còn được các đạo diễn tin tưởng giao vai thì đó là điều thành công. Tôi chỉ quan tâm điều đó, còn những áp lực về doanh thu thì là của nhà đầu tư, đạo diễn. Diễn viên thì lo đến vấn đề tiền bạc làm gì cho mệt", anh nói.

Trong phim Anh Hùng, Thái Hòa sẽ vào vai Hùng - một tài xế taxi, đồng thời là người cha đơn thân của hai con gái. Khi con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, Hùng rơi vào tình thế khó khăn và bị cuốn vào nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỷ. Nhân vật được giới thiệu là người cha không hoàn hảo, sống trầm lặng, nhiều trăn trở, buộc phải lựa chọn giữa danh dự cá nhân và việc cứu con.

Tạo hình của Thái Hoà trong phim mới.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo khẳng định phim không lấy cảm hứng trực tiếp từ một sự kiện có thật nào, mà được hình thành từ những quan sát về thời cuộc và phản ứng của xã hội.

Theo đạo diễn, ý tưởng bộ phim có từ năm 2021 khi cô làm việc chung với diễn viên Thái Hòa trong Cây táo nở hoa. Đến năm 2024 cô mới tìm được "ý tưởng chủ chốt" cho câu chuyện. Năm đó có cơn bão Yagi, khi xem tin tức, cô thấy hình ảnh một đoàn xe ô tô chắn gió trên cầu cho những chiếc xe máy có thể đi qua. Cảnh tượng đó khiến cô lặng đi và nhận ra mình muốn làm bộ phim này.

Ngoài Thái Hoà, phim còn có tham gia của dàn diễn viên: NSƯT Lê Thiện, Hồng Ánh, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh...

Phim Anh Hùng dự kiến ra rạp ngày 24/4/2026, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4.