Con trai Thái Hoà gây sốt mạng xã hội: Ngoại hình điện ảnh, diễn xuất kịch tính

(VTC News) -

Bộ phim Tử chiến trên không không chỉ thu hút bởi sự trở lại của Thái Hòa trong vai Long – thủ lĩnh nhóm không tặc, mà còn gây bất ngờ khi có sự góp mặt của con trai anh, Hồ Thái Thiên Minh (tên thân mật là Bom). Lần đầu thử sức với điện ảnh, con trai Thái Hòa đã nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả.

Con trai Thái Hoà - Hồ Thái Thiên Minh gây chú ý khi xuất hiện trong bộ phim "Tử chiến trên không".

Trong phim, Thiên Minh vào vai cảnh vệ hàng không, xuất hiện ở một số phân cảnh đầu. Nhân vật tuy ít đất diễn nhưng gây thiện cảm nhờ hình ảnh quả cảm, đối đầu trực diện với nhóm không tặc để giải nguy cho hành khách. Đặc biệt, ở phân cảnh hành động đối đầu trực diện với nhóm không tặc, Thiên Minh thể hiện lối diễn xuất tự nhiên, kịch tính, tạo cảm giác chân thực cho người xem.

Thái Hòa cho biết anh xúc động khi thấy con trai lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, dù cả hai không có cảnh quay chung. Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, nam diễn viên cho biết: “Tôi không góp ý gì với Bom vì muốn để con tự lập, còn chuyện diễn xuất đã có đạo diễn lo”.

Điều đặc biệt, vai diễn này đến với Thiên Minh hoàn toàn tình cờ. Trong lúc trên phim trường, Thái Hòa khoe ảnh con trai với các đồng nghiệp như Thanh Sơn, Kaity. Đạo diễn Hàm Trần đi ngang qua, lập tức chú ý tới ngoại hình cao ráo, vạm vỡ của Thiên Minh.

Khi đó, ê-kíp đang tìm một diễn viên cao to để vào vai cảnh vệ có cảnh đấu tay đôi với tên không tặc do Gi A Nguyễn thủ vai. Chiều cao 1m80 cùng thân hình săn chắc - kết quả từ việc chăm chỉ tập gym đã giúp Thiên Minh đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của nhân vật.

Thiên Minh có ngoại hình đậm chất điện ảnh với chiều cao 1m80, thân hình săn chắc.

Thiên Minh được chọn ngay lập tức và trải qua vài buổi tập cùng cascadeur, hoàn thành tốt cảnh đánh nhau kịch tính. Đạo diễn Hàm Trần nhận xét: “Cậu ấy học hỏi nhanh, tiếp thu tốt và nhập vai rất tự nhiên”.

Thái Hòa cho biết sau vai diễn đầu tay, nhiều nhà sản xuất đã ngỏ lời mời Bom tham gia các dự án mới. Anh khuyên con nếu coi đây là cơ hội, con cần học hỏi nghiêm túc. Hiện con trai anh đã theo học diễn xuất, hai bố con cũng thường xuyên trò chuyện về vai diễn.

Hồ Thái Thiên Minh sinh năm 2004, là con trai đầu lòng của Thái Hòa và Cát Phượng. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh sống chủ yếu với mẹ. Bom được nhận xét có gương mặt trông giống hệt bố.

Không chỉ gây chú ý với ngoại hình, Thiên Minh còn có thành tích học tập xuất sắc. Năm 2022, Cát Phượng từng tự hào chia sẻ con trai tốt nghiệp thủ khoa khối 12 tại một trường quốc tế.

Ở phân cảnh hành động đối đầu trực diện với nhóm không tặc, Thiên Minh thể hiện lối diễn xuất tự nhiên, kịch tính.

Nữ nghệ sĩ không đặt nặng điểm số, chỉ mong con sống tốt, biết phấn đấu và kiên trì với mục tiêu riêng. Ban đầu, chị muốn con đi du học sau cấp 3, nhưng Thiên Minh từ chối. Cát Phượng tôn trọng quyết định và khẳng định: “Con học cho mình chứ không phải cho mẹ. Thích gì thì mẹ ủng hộ, không ép buộc cũng không so sánh với ai”.

Hiện tại, ngoài việc học công nghệ thông tin, Thiên Minh còn giỏi công nghệ, chủ động xây dựng kênh TikTok, YouTube hỗ trợ mẹ.

Bên cạnh đó, Thiên Minh vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn thử sức với điện ảnh. Vai diễn nhỏ trong Tử chiến trên không có thể là bước khởi đầu hứa hẹn, mở ra con đường nghệ thuật cho Thiên Minh. Ngoại hình sáng, thành tích học tập ấn tượng cùng tinh thần cầu tiến, con trai Thái Hoà được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt.