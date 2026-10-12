(VTC News) -

Trong thế giới động vật, có những tên gọi nghe qua tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến những con vật quen thuộc. Từ những loài sống trên cạn đến các sinh vật dưới nước, cách đặt tên đôi khi tạo ra những liên tưởng thú vị, khiến người nghe không khỏi tò mò.

Đừng vội tìm kiếm đáp án ngay. Hãy thử nghĩ đến những loài cá có tên gọi gắn với các con vật quen thuộc trong đời sống. Liệu đáp án có nằm ngay trong vốn hiểu biết thường ngày của bạn, hay đây là một cách gọi khiến bạn phải suy nghĩ theo hướng khác?

Giải đáp câu đố: Cá gì nghe tên tưởng họ hàng với trâu?. (Ảnh minh hoạ)

Điều thú vị của những câu đố mẹo nằm ở chỗ đôi khi đáp án không quá phức tạp, nhưng cách đặt câu hỏi lại khiến chúng ta dễ bỏ qua những điều tưởng chừng hiển nhiên. Chỉ một cái tên cũng có thể mở ra nhiều liên tưởng bất ngờ.

Bạn đã đoán ra loài cá được nhắc đến chưa? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến các câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện khả năng tư duy và suy luận.