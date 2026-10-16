90% người trả lời sai câu đố: Xe gì không có bánh mà di chuyển được?

(VTC News) -

Khi gặp câu đố “Xe gì không có bánh mà di chuyển được?”, nhiều người có thể nghĩ đến một chiếc xe bị hỏng, đã tháo bánh hoặc chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Tuy nhiên, muốn tìm ra đáp án, người chơi cần mở rộng cách hiểu về từ “xe” và “di chuyển”.

Trước tiên, hãy nghĩ đến một loại phương tiện có cấu tạo khác với ô tô hay xe máy. Phương tiện này không dùng bánh xe thông thường nhưng vẫn có thể di chuyển nhờ thiết kế riêng, phù hợp với một dạng địa hình nhất định.

Một hướng suy luận khác liên quan đến trò chơi trí tuệ. Ở đó, từ “xe” không chỉ phương tiện giao thông ngoài đời thực mà còn gắn với một vật có thể di chuyển theo những quy tắc riêng. Dù không có bánh, vật này vẫn thực hiện được những nước đi nhất định.

Hai hướng liên tưởng trên có thể giúp người chơi tìm ra lời giải mà không bị giới hạn bởi cách hiểu quen thuộc.

Xe gì không có bánh mà di chuyển được? (Ảnh minh hoạ)

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