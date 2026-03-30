Đình cổ thờ Nữ tướng Lê Chân bị 'bức tử': Lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo xử lý

Video: Ngôi đình cổ thờ Nữ tướng Lê Chân bị 'bức tử' giữa lòng TP Hải Phòng

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Hải Phòng cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng đã giao Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về nội dung: Đình Vẻn thờ Nữ tướng Lê Chân nằm khuất sâu trong ngõ có nhà cao tầng vây quanh ở phường Lê Chân, 5 gian tiền tế bị một đơn vị chiếm dụng.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng chỉ đạo có biện pháp xử lý vấn đề báo nêu theo thẩm quyền và quy định; yêu cầu báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 10/4.

Hậu cung thờ Nữ tướng Lê Chân, trong khám thờ đặt ảnh khắc hoạ chân dung Nữ tướng Lê Chân chụp lại theo thần tượng Bà vào đầu thế kỷ XX và mũ phượng của Bà.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đã phản ánh đình Vẻn ngoài thờ Nữ tướng Lê Chân hiện nằm lọt thỏm giữa khu phố đông đúc bên đường Hồ Sen (phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Xưa kia, làng Vẻn (An Biên) có quy mô rộng, sau tách thành Vẻn trong và Vẻn ngoài. Người dân lập đình thờ Nữ tướng Lê Chân, gọi là đình Vẻn ngoài. Đình quay hướng Đông, có bố cục mặt bằng hình chữ Tam, gồm 5 gian tiền tế, 3 gian trung cung và 3 gian hậu cung; được trùng tu vào năm 1915.

3 gian hậu cung đang có dấu hiệu xuống cấp.

Bà Lê Thị Nguyên, thuộc gia đình 5 đời làm thủ nhang trông giữ đình, cho biết đây là ngôi đình cổ đầu tiên thờ Nữ tướng Lê Chân ở làng Vẻn. Hiện công trình xuống cấp nghiêm trọng, chưa được quan tâm tu sửa; nhiều hạng mục như dầm, cột, kèo bị mục nát, mối mọt, tiềm ẩn nguy cơ hư hại nếu không được bảo vệ kịp thời.

5 gian tiền tế đang trở thành nhà để xe của Trung tâm y tế Lê Chân.

Đáng nói hơn, tòa tiền tế của đình gồm 5 gian bị "hô biến" thành khu để xe nằm lọt thỏm trong khuôn viên của Trung tâm Y tế Lê Chân. Phía trước, một bên là căng tin, bên còn lại là dãy nhà vệ sinh của Trung tâm Y tế, khiến không gian trở nên nhếch nhác.

“Năm 1964, mặt đường Tô Hiệu có bệnh viện nhưng diện tích nhỏ, vì vậy lãnh đạo bệnh viện đã sang liên hệ với cụ tôi là người trông coi cho mượn đình để cho bệnh nhân nằm điều trị nhờ. Sau đó, bệnh viện chiếm luôn và xây dựng lên, còn đòi xây vào tận trong khu cung cấm nhưng không được đồng ý.

Bệnh viện xây cao 3, 4 tầng án ngữ ngay trước ngôi đình. Họ còn sử dụng 5 gian tiền tế cho đến giờ vẫn chưa trả dù gia đình tôi nhiều lần có ý kiến”, bà Nguyên bức xúc nói.

Ngôi đình nằm lọt thỏm trong khu dân cư đông đúc và Trung tâm Y tế Lê Chân. (Hình vuông đỏ)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Y tế Lê Chân cho biết, khi ông về công tác vào cuối năm 1999, đơn vị đã sử dụng 5 gian tiền tế từ trước đó. "Tôi chỉ biết đằng sau có ngôi đình thôi chứ có phải đình thờ Nữ tướng Lê Chân hay không tôi không để ý", ông Thảo nói.

Phía trước 5 gian tiền tế, một bên là căng tin, bên còn lại là dãy nhà vệ sinh của Trung tâm Y tế, khiến không gian trở nên nhếch nhác.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND phường Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đình Vẻn (đền An Biên) ở ngõ 2 Hồ Sen, phân khu 1931 cũ là đất ở hiện trạng, phân khu 1559 mới chuyển thành đất di tích, tôn giáo theo quy hoạch tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân (cũ) đã được phê duyệt.

Địa phương nhiều lần có phương án, kế hoạch trùng tu, tôn tạo và mở rộng khuôn viên đình nhưng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên chưa thực hiện được. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có báo cáo, kiến nghị, đề xuất với thành phố để có điều kiện khôi phục lại khu vực di tích này cho khang trang”, ông Tân nói.