21 hoạt động văn hoá đặc sắc tại Lễ hội Nữ tướng Lê Chân Hải Phòng

(VTC News) -

Theo UBND quận Lê Chân, Lễ hội được tổ chức hằng năm, nhằm tri ân công đức to lớn của Nữ tướng Lê Chân - Người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa - TP Hải Phòng ngày nay, đồng thời tiếp tục phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân, di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia Đền Nghè, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Đình An Biên.

Khu vực Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (Hải Phòng) được trang hoàng với hàng ngàn bông hoa trắng các loại.

Theo kế hoạch, Lễ hội được tổ chức tại 3 địa điểm chính là khu vực Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, đền Nghè và đình An Biên với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Phần lễ được tổ chức trang trọng, linh nghiêm theo nghi thức truyền thống bao gồm: Lễ Cáo yết, Lễ tế, Lễ rước, Lễ dâng hương, Lễ tạ.

Lễ rước chính sẽ diễn ra vào tối ngày 7/3, gồm 2 đoàn rước đi từ đền Nghè và đình An Biên đến tượng đài Nữ tướng Lê Chân, sau lễ rước là chương trình khai mạc được tổ chức tại khu vực Tượng đài Nữ tướng.

Đặc biệt, năm nay còn diễn ra Lễ đón nhận bảo vật quốc gia “Bộ kim phẩm Đền Nghè” trong chương trình Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025 vào 20h ngày 7/3 (tức ngày 08 tháng 02 năm Ất Tỵ).

Công tác hợp luyện các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ hội đang được gấp rút triển khai.

Trong 3 ngày lễ hội, nhiều hoạt động văn hoá dân gian đặc sắc diễn ra như: Chương trình Chợ quê, cờ người và các trò chơi dân gian, múa rối, ca trù, chèo, liên hoan Võ cổ truyền mở rộng, Hội thi hoa Thủy Tiên, Lễ dâng hoa Thủy Tiên vào Thánh cung Đền Nghè…

Hiện nay, công tác chuẩn bị lễ hội đang được quận Lê Chân gấp rút triển khai đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm…nhằm đảm bảo Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân diễn ra vui tươi, an toàn.