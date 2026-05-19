Đức Hòa - Tọa độ vàng trong cuộc 'sắp xếp lại giang sơn' tại Tây Bắc TP.HCM

(VTC News) -

Từ kinh nghiệm của Bình Dương (cũ) cho đến Thủ Thiêm, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng: Đức Hòa (Tây Ninh) được quy hoạch trở thành Trung tâm hành chính mới, đang đứng trước cơ hội phát triển “ngàn năm có một” trong cuộc “sắp xếp lại giang sơn”. Tọa lạc tại tâm điểm, Vinhomes Green City sẽ là hạt nhân đô thị đón đầu làn sóng dịch chuyển tại cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc TP.HCM.

“Sắp xếp lại giang sơn” và đột phá của Đức Hòa

Chia sẻ tại sự kiện “Tâm điểm vàng - Kiến tạo vị thế mới”, diễn ra ngày 16/5, PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, ví việc sáp nhập các tỉnh thành, quy hoạch các trung tâm hành chính mới như cuộc “sắp xếp lại giang sơn”, làm thay đổi các tọa độ ưu tiên.

Bài học của Bình Dương (cũ) được vị chuyên gia đưa ra để giải đáp cho câu hỏi: tương lai Đức Hòa ra sao sau khi Tây Ninh và Long An sáp nhập, thủ phủ công nghiệp trở thành trung tâm hành chính mới?

“Sau 25 năm tách tỉnh (1997-2021), Bình Dương đã có tốc độ tăng trưởng thần kỳ, GRDP đạt trung bình gần 11% suốt 25 năm. Trong đó có sự góp sức từ quy hoạch, từ thành lập thành phố mới Bình Dương. Đức Hòa học kinh nghiệm đi sau làm mới, triển vọng tọa độ vàng là đều không thể bàn cãi”, PGS. Trần Đình Thiên phân tích.

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng quy hoạch các trung tâm hành chính mới, tác động mạnh tới bộ mặt đô thị và thị trường BĐS.

Thêm một dẫn chứng khác, khu Đông TP.HCM từng bứt phá nhờ hạ tầng và quy hoạch thành phố mới Thủ Đức, tạo cú nhảy vọt cho Thủ Thiêm. Hiện nay, quỹ đạo tương tự ấy đang lặp lại tại Đức Hòa khi khu vực từng là thủ phủ công nghiệp sẽ trở thành trung tâm hành chính mới của Tây Ninh.

Vị chuyên gia khẳng định, Đức Hòa có đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới của “mega city” TP.HCM.

“Đây là khu vực ăn sâu vào không gian phát triển của TP.HCM, đồng thời là điểm trung chuyển chiến lược giữa TP.HCM với Tây Ninh và các tỉnh Tây Nam Bộ”, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Khu vực đang sở hữu động lực kinh tế và tiềm năng tăng trưởng lớn từ hạ tầng. Trước khi sáp nhập, Đức Hòa đã chiếm tới 70% giá trị kinh tế công nghiệp của tỉnh Long An (cũ). Hiện nay, Tây Ninh đang là khu vực đứng thứ 4 cả nước về hạ tầng công nghiệp, chỉ sau Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng.

Bên cạnh đó, một loạt hạ tầng giao thông đang được dồn lực triển khai giúp gia tăng kết nối cho Đức Hòa. Vành đai 4 dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2029, mở ra trục liên kết logistics và công nghiệp quy mô lớn cho toàn vùng.

Ngay trong năm nay, Vành đai 3 sẽ được đưa vào khai thác, tăng tốc kết nối giữa Long An với TP.HCM và các tỉnh vệ tinh. Song song với đó, tuyến ĐT823D - trục động lực Tây Bắc, cơ bản đã hoàn thiện, chỉ chờ ngày thông tuyến.

Ngoài ra, định hướng kéo dài Đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ hình thành trục xuyên tâm kết nối TP.HCM với Tây Ninh và miền Tây, giúp thời gian di chuyển từ Đức Hòa đến trung tâm TP.HCM rút xuống còn khoảng 45 phút.

“Bình Dương đã tạo ra kỳ tích tăng trưởng nhờ tư duy đi sau nhưng làm mới hoàn toàn. Đức Hòa cũng đứng trước cơ hội tương tự - xây dựng một đô thị đủ sức cạnh tranh ở tầm khu vực chứ không chỉ nội địa”, PGS.TS Trần Đình Thiên tổng kết lại vấn đề.

Vinhomes Green City và lợi thế của “đô thị đi trước một nhịp”

Nếu hạ tầng là điều kiện cần cho một cực tăng trưởng mới thì các đại đô thị quy mô lớn chính là điều kiện đủ tạo nên diện mạo thực tế cho khu vực. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Vinhomes Green City được xem là cú hích giúp Đức Hòa tiến nhanh hơn vào chu kỳ đô thị hóa chất lượng cao.

Lợi thế của dự án không chỉ nằm ở vị trí trung tâm khu vực phát triển mới, mà còn ở khả năng đón đầu dòng dịch chuyển dân cư, chuyên gia và doanh nghiệp khi hạ tầng công nghiệp và giao thông liên vùng hoàn thiện.

Bản đồ kết nối Vinhomes Green City với trung tâm TP.HCM, liên vùng và quốc tế.

Vinhomes Green City nằm giữa mạng lưới hạ tầng chiến lược gồm Vành đai 3, Vành đai 4, trục động lực ĐT823D và các tuyến xuyên tâm kết nối trực tiếp TP.HCM, tạo lợi thế di chuyển nhanh tới các khu công nghiệp, trung tâm hành chính và các đầu mối logistics lớn của vùng phía Nam.

“Vinhomes Green City sẽ trở thành “Km số 0” của một thành phố mới, là lõi trung tâm hành chính - chính trị của một siêu tỉnh trong tương lai”, ông Nguyễn Ngọc Quân, Chủ tịch HĐQT QTC Land, nhận định.

Trường học Vinschool tại Vinhomes Green City vừa hoàn thành thi công móng, dự kiến hoàn thiện vào tháng 4/2027.

Vinhomes Green City có quy mô gần 200ha, phát triển theo mô hình all-in-one, tích hợp hệ sinh thái đa lớp, gồm trung tâm thương mại, giáo dục, không gian xanh và hệ tiện ích vận động - thể thao - wellness, giúp hình thành môi trường sống hiện đại, đồng bộ.

Đáng chú ý, Vinhomes Green City đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với diện mạo hiện đại ngày càng rõ nét. Hàng loạt tiện ích đã hoàn thành đưa vào khai thác. Song song, các hoạt động cộng đồng liên tục được tổ chức, đưa chuẩn sống mới Vinhomes lần đầu tiên hiện diện tại khu vực.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Đức Hòa, Vinhomes Green City là đại diện tiêu biểu cho dòng tài sản thực đã hiện hữu, với dư địa tăng giá lớn nhờ “cộng hưởng kép” từ quy hoạch và hạ tầng.

“Đầu tư vào Vinhomes Green City là chiến lược của những người nhìn ra giá trị của từng mét vuông đất tại tọa độ đang được ưu tiên phát triển cao nhất”, ông Nguyễn Ngọc Quân nói.