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Điều gì khiến thư ký hội đồng thi Nguyễn Hà Duy vào phòng nhắc bài môn Toán? Theo chỉ đạo của Trưởng điểm thi, thầy Nguyễn Hà Duy (THPT Chuyên Tuyên Quang) vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài môn Toán cho một số thí sinh.

Khai trương LOTTE MART Tây Ninh, khách hàng có cơ hội trúng ô tô VinFast VF 3 LOTTE MART Tây Ninh vừa chính thức khai trương, mang đến không gian mua sắm hiện đại chuẩn Hàn cùng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Công an mở rộng điều tra vụ 146 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang Cơ quan điều tra đang làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, xác định hành vi của từng bị can và các cá nhân liên quan, bảo đảm khách quan, công bằng đối với các thí sinh.

Phó Chủ tịch Tuyên Quang: Không để học sinh bị ảnh hưởng khi chưa có kết luận vụ thi Ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định sẽ không để bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cơ hội học tập khi chưa có kết luận về vụ 146 điểm 10 môn Toán.

Xả hàng trăm tấn chất thải ra môi trường ở Thanh Hoá, 3 người bị khởi tố 3 người đàn ông bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố do liên quan đến các hành vi đổ, chôn lấp và xả thải trái phép chất thải ra môi trường.

Hơn 300 bệnh nhân đến BV Việt Đức cơ sở Ninh Bình khám trong ngày đầu mở cửa Hơn 300 người bệnh đến khám và những ca mổ đầu tiên được thực hiện ngay trong ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động.

TP.HCM dự kiến khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh vào tháng 10 TP.HCM dự kiến khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh vào tháng 10/2026, tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng giao 4 nhiệm vụ cho Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình nâng cao chuyên môn, đổi mới quản trị, chuyển đổi số và trở thành hạt nhân y tế vùng.

TP.HCM mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Việc phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều dấu vết khiến TP.HCM quyết định mở rộng khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, kỳ vọng tìm thêm các mộ tập thể.

Vụ điểm 10 Toán bất thường: Nữ hiệu phó chỉ đạo thầy giáo vào phòng thi nhắc bài Theo chỉ đạo của nữ hiệu phó, thầy giáo Nguyễn Hà Duy (THPT Chuyên Tuyên Quang) vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán.

Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bước đầu xác định động cơ vi phạm của giáo viên Nguyễn Hà Duy xuất phát từ thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Người bẻ gãy bảo vật quốc gia 'Ngai vua triều Nguyễn' lĩnh 3 năm 6 tháng tù Hồ Văn Phương Tâm bị toà tuyên án 3 năm 6 tháng tù về hành vi phá hoại bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” gây chấn động dư luận.

TP.HCM tiếp nhận hồ sơ chôn cất 21 liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật chiến tranh từ Mỹ TP.HCM tiếp nhận hồ sơ chôn cất 21 liệt sĩ, hồ sơ giải mã đơn vị 962 cùng nhiều kỷ vật chiến tranh do Đại học Công nghệ Texas Tech (Mỹ) trao tặng.

Phong tỏa hiện trường, dừng thi công 2 ngôi nhà bị sập ở Bắc Ninh Sự cố tháo dỡ nhà trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang (Bắc Ninh) khiến 2 ngôi nhà đổ sập, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, yêu cầu dừng thi công.