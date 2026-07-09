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Xuất bản ngày 09/07/2026 05:33 PM
Xuất bản ngày 09/07/2026 05:33 PM

Điều gì khiến thư ký hội đồng thi Nguyễn Hà Duy vào phòng nhắc bài môn Toán?

(VTC News) -

Theo chỉ đạo của Trưởng điểm thi, thầy Nguyễn Hà Duy (THPT Chuyên Tuyên Quang) vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài môn Toán cho một số thí sinh.

Hoàng Minh - Đăng Khoa
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