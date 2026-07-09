Điều gì khiến thư ký hội đồng thi Nguyễn Hà Duy vào phòng nhắc bài môn Toán?

Theo chỉ đạo của Trưởng điểm thi, thầy Nguyễn Hà Duy (THPT Chuyên Tuyên Quang) vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài môn Toán cho một số thí sinh.
LOTTE MART Tây Ninh vừa chính thức khai trương, mang đến không gian mua sắm hiện đại chuẩn Hàn cùng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.
Cơ quan điều tra đang làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, xác định hành vi của từng bị can và các cá nhân liên quan, bảo đảm khách quan, công bằng đối với các thí sinh.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định sẽ không để bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cơ hội học tập khi chưa có kết luận về vụ 146 điểm 10 môn Toán.
3 người đàn ông bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố do liên quan đến các hành vi đổ, chôn lấp và xả thải trái phép chất thải ra môi trường.
Hơn 300 người bệnh đến khám và những ca mổ đầu tiên được thực hiện ngay trong ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động.
TP.HCM dự kiến khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh vào tháng 10/2026, tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình nâng cao chuyên môn, đổi mới quản trị, chuyển đổi số và trở thành hạt nhân y tế vùng.
Việc phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều dấu vết khiến TP.HCM quyết định mở rộng khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, kỳ vọng tìm thêm các mộ tập thể.
Theo chỉ đạo của nữ hiệu phó, thầy giáo Nguyễn Hà Duy (THPT Chuyên Tuyên Quang) vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán.
Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bước đầu xác định động cơ vi phạm của giáo viên Nguyễn Hà Duy xuất phát từ thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Hồ Văn Phương Tâm bị toà tuyên án 3 năm 6 tháng tù về hành vi phá hoại bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” gây chấn động dư luận.
TP.HCM tiếp nhận hồ sơ chôn cất 21 liệt sĩ, hồ sơ giải mã đơn vị 962 cùng nhiều kỷ vật chiến tranh do Đại học Công nghệ Texas Tech (Mỹ) trao tặng.
Sự cố tháo dỡ nhà trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang (Bắc Ninh) khiến 2 ngôi nhà đổ sập, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, yêu cầu dừng thi công.
Vinhomes công bố triển khai chương trình "Đặc quyền cư dân về ở Vinhomes Ocean Park 2 và 3" với loạt quyền lợi hấp dẫn đến hết năm 2031.
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