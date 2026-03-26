Diện mạo nút giao hiện đại bậc nhất phía Tây Hà Nội sau gần 1 năm thi công

Sau gần 1 năm kể từ khi khởi công, dự án xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long dần hiện rõ các hạng mục quan trọng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng, được kỳ vọng giải quyết ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô và nâng cao khả năng kết nối các tuyến giao thông trọng điểm.
Dự án được khởi công từ tháng 4/2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Đây là nút giao khác mức quy mô lớn, giữ vai trò kết nối các tuyến giao thông quan trọng, đồng thời xử lý tình trạng ùn tắc tại khu vực giao cắt giữa các trục đường lớn. (Trong ảnh là phối cảnh nút giao khác mức đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long)
Ghi nhận thời điểm cuối tháng 3, công trường đang bước vào giai đoạn thi công đồng loạt nhiều hạng mục.
Các phần việc như hầm kín, hầm hở, tường chắn bê tông cốt thép, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và tổ chức giao thông tạm được triển khai cùng lúc.
Một số trụ cầu, cầu nhánh dạng tuabin và đường dẫn vòng xuyến cơ bản hoàn thành.
Đáng chú ý, hạng mục hầm chui trực thông theo hướng đường Hoàng Tùng đi Quốc lộ 32 đang được đẩy nhanh tiến độ.
Theo thiết kế, hầm có quy mô 4 làn xe với chiều dài khoảng 975 m, hiện đã dần hiện rõ kết cấu.
Tại công trường, nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời. Hệ thống giàn giáo và khung thép phục vụ thi công hầm chui và cầu dẫn được lắp dựng đồng bộ.
Các nhà thầu bố trí thi công theo phương án ba ca bốn kíp để tận dụng thời gian. Công nhân được chia thành từng nhóm đảm nhận các phần việc khác nhau nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Theo thiết kế, nút giao được xây dựng theo mô hình hầm chui trực thông kết hợp các cầu nhánh dạng tuabin. Cách tổ chức này giúp tách các hướng di chuyển, hạn chế xung đột giao thông và nâng cao khả năng lưu thông tại khu vực.
Hiện một số nhịp cầu thuộc các nhánh đã được hoàn thành, các phần còn lại tiếp tục thi công. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội, đến nay, dự án hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Khi đi vào khai thác, nút giao sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường hiện hữu, giảm áp lực giao thông tại khu vực phía Tây Hà Nội. Công trình cũng được kỳ vọng tạo động lực cho sự phát triển của các khu đô thị vệ tinh, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch chung của Thủ đô.
