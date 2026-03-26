Diện mạo nút giao hiện đại bậc nhất phía Tây Hà Nội sau gần 1 năm thi công

Sau gần 1 năm kể từ khi khởi công, dự án xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long dần hiện rõ các hạng mục quan trọng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng, được kỳ vọng giải quyết ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô và nâng cao khả năng kết nối các tuyến giao thông trọng điểm.