'Thủ phủ công nghiệp' một thời nhường chỗ đại công trường trên đất vàng Thủ đô

Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh các nhà máy công nghiệp cũ kỹ, khu đất “Cao Xà Lá” trên trục Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, TP Hà Nội) đang chứng kiến bước chuyển mình mang tính lịch sử.
“Cao Xà Lá" là cách gọi dân dã của khu đất từng tập trung 3 nhà máy lớn: Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội và Thuốc lá Thăng Long. Sau nhiều thập kỷ hoạt động, khu vực này đã được di dời để phục vụ quá trình tái thiết đô thị nội đô Hà Nội.
Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, toàn bộ khu đất rộng hơn 11 ha tại các địa chỉ 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi đã cơ bản hoàn tất công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng, đồng thời bắt đầu triển khai những hạng mục xây dựng đầu tiên của dự án đô thị mới. Không còn hình ảnh của các nhà xưởng, ống khói hay dây chuyền sản xuất, khu vực này giờ đây nhường chỗ cho máy móc thi công.
Các hạng mục tại khu vực từng là Nhà máy Thuốc lá Thăng Long đã được phá dỡ hoàn toàn, hiện máy xúc liên tục thu gom phế thải lên xe tải để vận chuyển ra khỏi công trường. Công tác dọn dẹp mặt bằng diễn ra khẩn trương, đi kèm hệ thống vòi phun nước hoạt động thường xuyên nhằm hạn chế bụi phát tán.
Sau khi công tác phá dỡ hoàn tất, khu vực này cũng trở thành điểm tập trung của nhiều lao động thu gom phế liệu, sắt thép còn sót lại từ các công trình cũ.
Nhiều trường hợp sử dụng máy cưa, thiết bị hàn cắt để tách rời các cấu kiện kim loại kích thước lớn, thuận tiện cho việc vận chuyển.
Khu vực công trường hiện được quây tôn kín và đồng bộ toàn bộ phía ngoài, với hệ thống hàng rào cao, chắc chắn chạy dọc theo các mặt tiếp giáp đường Nguyễn Trãi và các tuyến xung quanh nhằm đảm bảo an toàn thi công, hạn chế bụi, tiếng ồn phát tán ra môi trường.
Việc phá dỡ và thi công tại khu “Cao Xà Lá” diễn ra trong bối cảnh trục đường Nguyễn Trãi là một trong những khu vực có mật độ giao thông cao của Hà Nội. Đại diện đơn vị tổ chức thu công cho biết công tác vận chuyển vật liệu được thực hiện chặt chẽ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
Sau khi hoàn tất công tác dọn dẹp, giải phóng mặt bằng, một số vị trí trong khu đất đã bắt đầu triển khai những hạng mục thi công đầu tiên, phục vụ xây dựng các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới.
Đầu năm 2026, TP Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng chuyển mục đích sử dụng hơn 62.000 m² đất tại số 231 Nguyễn Trãi để phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao tầng; đồng thời thu hồi hơn 11 ha đất tại các địa chỉ 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi - nơi từng là Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Xà phòng Hà Nội và các cơ sở liên quan, để triển khai khu chức năng đô thị. Theo quy hoạch, toàn bộ khu “Cao Xà Lá” sẽ được phát triển thành khu đô thị hiện đại với các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học và hệ thống tiện ích đồng bộ, tổng mức đầu tư dự kiến hàng chục nghìn tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.
