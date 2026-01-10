Quốc lộ 1A Văn Điển - Ngọc Hồi thành đại lộ 8 làn xe sau 15 năm

Việc Quốc lộ 1A được mở rộng sau nhiều năm chờ đợi đã mang lại niềm vui rõ rệt cho người dân sinh sống hai bên tuyến đường. Ông Nguyễn Văn Hưng, người dân xã Ngọc Hồi, cho biết trước đây đoạn đường này thường xuyên quá tải, xe cộ đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm. “Đường hẹp, xe lớn nhiều nên việc đi lại rất vất vả. Giờ mở rộng ra, lưu thông thuận lợi hơn, mong là tình trạng ùn tắc sẽ giảm hẳn”, ông Hưng chia sẻ.