Quốc lộ 1A Văn Điển - Ngọc Hồi thành đại lộ 8 làn xe sau 15 năm

Sau hơn 15 năm triển khai, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi được thông tuyến. Tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội nay được mở rộng lên 8 làn xe, góp phần giảm áp lực giao thông và cải thiện diện mạo đô thị khu vực.
Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,8km, kéo dài từ khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi đến chùa Yên Phú, đi qua địa bàn các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh (huyện Thanh Trì cũ).
Đây là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với các tỉnh lân cận, thường xuyên chịu áp lực lớn từ lưu lượng phương tiện liên tỉnh và xe tải nặng.
Theo ghi nhận, mặt đường chính đã cơ bản hoàn thiện, đủ điều kiện cho các phương tiện lưu thông. Tuyến Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi được mở rộng lên 8 làn xe, với mặt cắt ngang gần 40 m, tạo không gian thông thoáng hơn so với tình trạng chật hẹp, ùn tắc kéo dài trước đây.
Các hạng mục như dải phân cách, hệ thống trụ điện cao áp và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị khi tuyến đường đi vào khai thác đồng bộ.
Tại khu vực tuyến đường đi qua chùa Yên Phú, mặt đường đã được thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và các phương tiện. Những hạng mục còn lại đang được các đơn vị thi công hoàn thiện song song, bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Việc Quốc lộ 1A được mở rộng sau nhiều năm chờ đợi đã mang lại niềm vui rõ rệt cho người dân sinh sống hai bên tuyến đường. Ông Nguyễn Văn Hưng, người dân xã Ngọc Hồi, cho biết trước đây đoạn đường này thường xuyên quá tải, xe cộ đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm. “Đường hẹp, xe lớn nhiều nên việc đi lại rất vất vả. Giờ mở rộng ra, lưu thông thuận lợi hơn, mong là tình trạng ùn tắc sẽ giảm hẳn”, ông Hưng chia sẻ.
Trong khi đó, bà Trần Thị Hạnh, 72 tuổi, sống gần Quốc lộ 1A, cho hay cuộc sống của gia đình bà từng bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc thi công kéo dài. “Những năm trước, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù, sinh hoạt rất bất tiện. Nay đường sá sạch đẹp hơn, tôi và người dân ở đây ai cũng yên tâm hơn”, bà Hạnh nói.
Hệ thống vỉa hè trước các khu dân cư cũng đang được thi công đồng bộ, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị và bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống ven tuyến Quốc lộ 1A.
Theo kế hoạch, đến quý I/2026, toàn bộ các hạng mục của dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác.
Sau khi hoàn thành, tuyến Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và tạo diện mạo hạ tầng hiện đại cho cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
