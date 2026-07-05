Điện đàm với Tổng thống Nga, ông Trump đề nghị giúp tìm giải pháp về Ukraine

(VTC News) -

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đề nghị hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho chiến sự tại Ukraine. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov thông tin về cuộc điện đàm trong những phát biểu được công bố vào sáng sớm 5/7.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Ushakov cho biết lời đề nghị của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới.

“Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định sẵn sàng làm việc nhằm nhanh chóng chấm dứt giao tranh và tìm ra các giải pháp để vượt qua cuộc khủng hoảng”, ông Ushakov nói, cho biết Nga mong muốn “một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột, có tính đến những quan điểm cơ bản của Nga”.

Ông Ushakov cáo buộc Kiev và các đồng minh châu Âu của nước này “đang trông chờ vào việc kéo dài, thậm chí leo thang xung đột”. Ông đề cập đến các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, chủ yếu liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ.

Theo Trợ lý Điện Kremlin, ông Trump cho biết các đặc phái viên của Washington là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình và sẵn sàng thực hiện thêm một chuyến thăm tới Moskva.

Ông Ushakov nói thêm rằng Tổng thống Putin đã “mô tả tình hình thực tế trên chiến trường, nơi lực lượng vũ trang Nga đang tiến quân một cách tự tin, giải phóng hết địa phương này đến địa phương khác”. Trước đó, các chỉ huy quân đội Nga báo cáo với ông Putin hôm 3/7 rằng quân đội Nga kiểm soát thành phố chiến lược Kostiantynivka ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, ngày 4/7, Volodymyr Zelensky và Bộ Tổng tham mưu Ukraine bác bỏ tuyên bố trên, khẳng định lực lượng nước này vẫn kiểm soát thành phố.

Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công tầm xa kết hợp bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa do Ukraine tiến hành. Theo phía Nga, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ hơn 500 mục tiêu trên không, phần lớn là UAV cảm tử tầm xa.

Bộ cũng cho biết quân đội Nga phá hủy 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và ít nhất 9 quả đạn phóng từ các hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.