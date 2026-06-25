Tin mới

Điện chia buồn về vụ động đất gây thiệt hại nghiêm trọng ở Venezuela Trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do trận động đất xảy ra ngày 24/6 tại Venezuela, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn

Nắng nóng kỷ lục, Pháp tạm dừng lò phản ứng hạt nhân Pháp tạm dừng 2 lò phản ứng hạt nhân để tránh xả nước nóng ra sông, trong bối cảnh đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm châu Âu.

'Ma men' lái ô tô lao vào quán nhậu rồi đến trụ sở công an ở Đà Nẵng thách thức Sau khi lái ô tô lao vào quán nhậu, Trí tiếp tục chạy xe đến trước trụ sở công an phường và liên tục bấm còi, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảm bảo vững chắc an ninh mạng, an toàn thông tin Chiều 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Ngắm 'cung điện thạch nhũ' trong lòng hang động mới được phát hiện ở Quảng Trị Toàn bộ 3.000m chiều dài hang Thắng được bao phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn, có nhiều cột thạch nhũ cao tới 50m sừng sững giữa lòng hang.

Mỹ triển khai lực lượng cứu hộ tới Venezuela sau trận động đất thế kỷ Mỹ đang triển khai các đội tìm kiếm và cứu nạn đến Venezuela sau trận động đất mạnh nhất 1 thế kỷ ở đất nước này.

Người tung tin thất thiệt 'tôm khô Cà Mau làm bằng cao su non' khai gì? Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Quang Tuyên thừa nhận đã đăng thông tin sai sự thật về tôm khô làm từ cao su non và gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Biểu giá điện sinh hoạt có thể được áp theo thời gian dùng trong ngày Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá theo thời gian sử dụng điện trong ngày (biểu giá TOU).

Bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 được hỗ trợ 15,6 triệu đồng/tháng Chính phủ quy định y/bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được hỗ trợ 15,6 triệu đồng/tháng.

Từ 1/7 tự ý 'xào', copy bài báo đăng lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu Từ 1/7, hành vi tự ý sao chép tác phẩm báo chí, nghệ thuật để đăng lại trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng.

Bí quyết tình yêu 20 năm của tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan Khám phá bí mật hạnh phúc và bí quyết duy trì hôn nhân bền vững của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và Priscilla Chan, cặp đôi nổi tiếng thế giới.

Công an bác tin đồn hai mẹ con bị bắt cóc ở Thái Nguyên Công an Thái Nguyên bác tin đồn hai mẹ con bị bắt cóc ở phường Quyết Thắng đang gây hoang mang dư luận nhiều ngày nay.

Bóng World Cup 2026 có thực sự gây khó khăn cho các thủ môn? Quả bóng World Cup 2026 trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều thủ môn gặp khó, chuyên gia lại cho rằng nguyên nhân đến từ sai lầm cá nhân hơn là đặc tính của bóng.

Hộ dân dự án khu Mả Lạng được hỗ trợ tạm cư thế nào? Các hộ dân đủ điều kiện tái định cư tại dự án chỉnh trang khu Mả Lạng-Chợ Gà, Gạo (TP.HCM) sẽ được hỗ trợ tạm cư 8-10 triệu đồng/tháng/hộ, tối đa không quá 24 triệu.