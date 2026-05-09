Hơn 940 học sinh Hà Nội được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập năm 2026

Trong số này, 182 em đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; 106 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; 653 học sinh khuyết tật và 5 học sinh dân tộc rất ít người.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, những học sinh thuộc diện tuyển thẳng cần hoàn thành thủ tục nhập học tại trường THPT đăng ký theo đúng thời gian quy định: xác nhận nhập học từ ngày 25/6 đến ngày 27/6; nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội các năm trước.

Năm 2026, Hà Nội tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ ngày 30/5 đến 1/6.

Năm học 2026-2027, số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên của Hà Nội, gồm 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 121.792 đăng ký nguyện vọng 2 và 108.358 đăng ký nguyện vọng 3. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 122 trường công lập không chuyên là 79.533.

Theo thống kê của VietNamNet từ dữ liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 năm nay cao hơn năm 2025, bao gồm: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Yên Hòa, Trường THPT Thăng Long, Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, Trường THPT Nhân Chính...

Ở chiều ngược lại, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông có tỷ lệ chọi không thay đổi, trong khi 34 trường có tỷ lệ chọi thấp hơn so với năm trước.

Ở nhóm các trường có tỷ lệ chọi cao, Trường THPT Yên Hòa tiếp tục đứng đầu với tỷ lệ 1/3,35 (so với 1/2,44 của năm ngoái).

Xếp sau là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3 và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 1/2,68. Tiếp đến là các trường có mức cạnh tranh cao như THPT Nhân Chính, THPT Kim Liên, THPT Phan Đình Phùng...

Ngược lại, cũng có những trường có tỷ lệ chọi rất thấp. Có 6 trường THPT có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Các trường này đều ở khu vực ngoại thành Hà Nội.