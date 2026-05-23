Bắc Ninh: Đón Bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương

Chiều 22/5, thông tin từ phường Song Liễu, Tượng Phật Mẫu Man Nương có niên đại khoảng thế kỷ XVIII, gắn với huyền tích Phật Mẫu Man Nương – biểu tượng văn hóa đặc sắc phản ánh sự giao thoa, tiếp biến giữa Phật giáo du nhập từ Ấn Độ với tín ngưỡng bản địa của cư dân nông nghiệp vùng châu thổ sông Hồng.

Pho tượng được tạo tác bằng gỗ, phủ sơn son đỏ, trong tư thế tọa thiền trên tòa sen, mang vẻ đẹp nữ tính, khỏe khoắn và giàu tính biểu cảm.

Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương được thờ tại chùa Tổ (phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh).

Điểm độc đáo của hiện vật là hình tượng Phật Mẫu không mặc pháp y theo thông lệ tượng Phật, thể hiện đậm nét dấu ấn tín ngưỡng dân gian và triết lý cầu mưa của cư dân nông nghiệp cổ.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là hiện vật độc bản, không có phiên bản thứ hai trong hệ thống di tích hiện nay, có giá trị đặc biệt trong nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Việt Nam cũng như tín ngưỡng Tứ Pháp vùng Dâu - Luy Lâu.

Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng, ngày 3/2/2026, Thủ tướng đã ký Quyết định số 236/QĐ-TTg công nhận Tượng Phật Mẫu Man Nương là Bảo vật quốc gia. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với một hiện vật tiêu biểu của vùng đất Dâu - Luy Lâu, trung tâm Phật giáo cổ nhất Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương cho đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, phường Song Liễu và chùa Tổ (Phúc Nghiêm tự).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, Tượng Phật Mẫu Man Nương là hiện vật có giá trị đặc biệt tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và tín ngưỡng; là minh chứng sinh động cho quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa Phật giáo với tín ngưỡng bản địa, đồng thời phản ánh sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tại trung tâm Phật giáo Dâu - Luy Lâu.

Nghệ thuật tạo hình của pho tượng thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa ảnh hưởng mỹ thuật Phật giáo Ấn Độ với bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt.

Ông Cương cho biết, đến nay tỉnh Bắc Ninh có 25 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia. Đây là nguồn tài sản văn hóa vô giá, không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn là bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục rà soát, hoàn thiện và triển khai đầy đủ các phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật theo quy định; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, ngành văn hóa và các đơn vị trực tiếp lưu giữ hiện vật.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý di sản; xây dựng cơ sở dữ liệu số, thực hiện kiểm kê định kỳ, theo dõi thường xuyên tình trạng bảo quản hiện vật nhằm giữ gìn nguyên vẹn giá trị gốc của các bảo vật quốc gia.

Cùng với công tác bảo tồn, cần chú trọng phát huy giá trị di sản theo hướng bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; đưa các bảo vật quốc gia trở thành nguồn lực phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học, quảng bá hình ảnh quê hương và phát triển du lịch văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Thược, Bí thư Đảng ủy phường Song Liễu, phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Song Liễu, ông Nguyễn Văn Thược, Bí thư Đảng ủy phường bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của các lãnh đạo Trung ương, tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu, cùng tăng ni, phật tử và Nhân dân đã góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quý báu của quê hương.

“Việc Tượng Phật Mẫu Man Nương được công nhận là Bảo vật quốc gia là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Song Liễu, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo tồn di sản; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng và thực hiện nghiêm các phương án bảo vệ đặc biệt đối với bảo vật quốc gia; đầu tư, tôn tạo cảnh quan khu di tích chùa Tổ theo đúng quy hoạch, bảo đảm giữ gìn tính nguyên trạng và nâng cao giá trị di sản”, ông Nguyễn Văn Thược nhấn mạnh.

Cùng với đó, phường sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tăng cường quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị của Bảo vật quốc gia tới đông đảo Nhân dân và du khách.