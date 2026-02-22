Việt Nam đang nổi lên như một đối tác kiến tạo hoà bình

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza và có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Đáng chú ý, đây chính là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tại cuộc gặp nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận lời tham gia hội đồng hòa bình, sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ và các thành viên của Hội đồng Hoà bình triển khai Kế hoạch hoà bình.

Cùng với đó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza ngày 19/2. (Ảnh: TTXVN)

Nhiều kết quả nổi bật

Trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News, Đại sứ Nguyễn Quang Khai - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Đông cho rằng, cuộc xung đột tại dải Gaza chính thức bước sang năm thứ ba, gây ra sự tàn phá to lớn và cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có đối với người dân.

Bản kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump công bố ngày 29/9/2025, nghị quyết số 2803 ngày 17/11/2025 và việc Tổng thống Trump tuyên bố thành lập Hội đồng Hoà bình về Dải Gaza được xem là bước đi quan trọng nhằm giải quyết cuộc xung đột, chấm dứt nỗi đau khổ, đem lại hòa bình cho người dân Palestine ở Gaza.

Việc thành lập Hội đồng Hòa bình Gaza thể hiện sự chuyển hướng sang cách tiếp cận đa phương, thực tế và trực tiếp hơn trong việc giải quyết cuộc xung đột, đồng thời cho thấy sự cấp bách trong việc tìm kiếm các giải pháp quản lý mới, tái thiết và chuyển giao quyền lực thực tế, thay vì chỉ tập trung vào các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Việc Tổng thống Donald Trump mời Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về dải Gaza, và Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên nhận lời với tư cách thành viên sáng lập, không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao biểu tượng mà còn thể hiện uy tín chính trị, vị thế ngày càng cao cùng bản lĩnh và tầm vóc mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong một thế giới phân mảnh bởi xung đột và khủng hoảng niềm tin, Việt Nam đang nổi lên như một đối tác kiến tạo hòa bình.

"Việc Việt Nam tham gia cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về dải Gaza thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề mang tính chất toàn cầu, sẵn sàng tham gia sâu hơn vào cơ chế đa phương, đóng góp vào hòa bình thế giới.

Sự kiện này cũng góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, tạo đà phát triển hợp tác sâu rộng hơn với Hoa Kỳ, xây dựng lòng tin chiến lược giữa hai nước trong việc giải quyết các thách thức chung của thế giới”, Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai, trải qua cuộc chiến tranh lâu dài giành độc lập dân tộc và khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước, đưa đất nước đi lên từ đống tro tàn, tham gia Hội đồng Hoà Bình về Gaza, Việt Nam có thể đóng góp kinh nghiệm tái thiết sau chiến tranh cho tiến trình hòa bình ở dải Gaza, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam có tiếng nói khách quan trong việc giải quyết công bằng cuộc xung đột Israel - Palestine trên cơ sở tôn trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Đồng quan điểm, Đại sứ Tôn Sinh Thành - nguyên Đại sứ Việt Nam tại các nước Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Sri Lanka - nhìn nhận, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam sẵn sàng chuyển sang tâm thế mới, không chỉ tham gia mà còn sẵn sàng đóng góp vào vấn đề chung của thế giới.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về dải Gaza phù hợp với chủ trương và đường lối đối ngoại của Việt Nam đề ra từ ban đầu.

“Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm mang lại lợi ích lớn về quan hệ song phương, nhất là trong hoạt động trao đổi về thương mại, thúc đẩy giải quyết các vấn đề và hợp tác kinh tế giữa hai nước. Nhìn chung, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định được vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đây là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò, vị thế của mình trong tâm thế mới, nhất là sau khi Đại hội XIV hoàn thành tốt đẹp”, Đại sứ Tôn Sinh Thành nhấn mạnh.

Tại cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về dải Gaza, ông Trump cũng dành nhiều thời lượng hơn khi nhắc đến đích danh Tổng Bí thư Tô Lâm và đánh giá cao về Việt Nam. Những động thái này là thiện cảm của Tổng thống Trump dành cho cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, cho thấy ông Trump coi trọng mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 20/2. (Ảnh: VNA/VNS)

Trên góc nhìn cá nhân, Đại sứ Tôn Sinh Thành cho rằng lời khen của ông Trump thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ dành cho Việt Nam.

“Và việc tham dự sự kiện đặc biệt này cũng như gặp mặt ông Trump tại Nhà Trắng đã thể hiện được sự coi trọng đặc biệt của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong thời điểm này”, Đại sứ Tôn Sinh Thành cho hay.

Nhiều kỳ vọng từ thoả thuận kinh tế

Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Tại đây, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại song phương và các hợp đồng giá trị vừa được ký kết trong chuyến đi này.

Ông Trump cũng phản hồi tích cực về các đề xuất của Việt Nam về hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ và cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1 - D3).

“Việc Tổng Bí thư có chuyến thăm đến quốc gia lớn như Hoa Kỳ còn mang lại lợi ích về quan hệ song phương, nhất là trong hoạt động trao đổi về thương mại, thúc đẩy giải quyết các vấn đề và hợp tác kinh tế giữa hai nước. Nhân dịp này hai nước cũng đạt được thoả thuận lớn về lĩnh vực kinh tế”, Đại sứ Tôn Sinh Thành nhấn mạnh.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Trump còn tạo cơ hội cho hai bên trao đổi quan điểm, khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thiết lập từ năm 2023 vẫn phát triển tốt đẹp về mọi mặt.

“Việc hai nhà lãnh đạo gặp gỡ nhau như vậy sẽ giúp Việt Nam và Hoa Kỳ tháo gỡ mọi vướng mắc, vượt qua mọi trở ngại và đưa mối quan hệ phát triển song phương đi lên. Đây cũng là cơ hội rất tốt để hai bên cùng nhau trao đổi quan điểm, tiến tới đạt thoả thuận mới về kinh tế - thương mại”, Đại sứ Tôn Sinh Thành cho hay.

Nhân dịp chuyến công tác tới Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có cuộc gặp với Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sĩ Hoa Kỳ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Các cuộc gặp của các Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng các Bộ với những người đồng cấp Hoa Kỳ đều được triển khai hiệu quả, thực chất.

Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư và các thành viên trong đoàn đã thông tin về tình hình Việt Nam, kết quả của quá trình đổi mới trong 40 năm qua, trong đó có 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ các phương hướng phát triển của Việt Nam và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có quan hệ với nước chủ nhà là Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Donald Trump và Phu nhân sớm thăm lại Việt Nam. Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời.