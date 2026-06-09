Phá đường dây tổ chức đánh bạc hơn 4000 tỷ xuyên biên giới

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau thời gian kiên trì theo dõi, xác minh và phối hợp đấu tranh với lực lượng chức năng nước bạn Lào, Công an tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào triệt phá thành công đường dây này, bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc xuyên biên giới.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.

Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (áo trắng, đi giày) trực tiếp chỉ đạo công tác phá án tại Lào. (Ảnh: Trần Tuấn/Công an Quảng Trị)

Trước đó, đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN.

Các dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy phía sau những giao dịch nạp – rút tiền của người chơi là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài nước

Từ ngày 4 đến ngày 13/5, Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp sang nước bạn Lào phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh.

Trên cơ sở đề nghị phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam, các lực lượng chức năng của Bộ Công an Lào thực hiện kiểm tra 2 địa điểm tại thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản (tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt). Sau đó, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 người Việt Nam và 1 đối người Trung Quốc liên quan đến đường dây.

Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat là mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm. (Ảnh: Trần Tuấn/Công an Quảng Trị)

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền này được nhóm người chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che dấu và cuối cùng chuyển về Trung Quốc.

Quá trình đấu tranh chuyên án cũng làm rõ vai trò của 2 người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú phường An Đông, TP.HCM) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú tại ấp Thuận Hoà, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.